Forças Armadas pedem ajuda externa para investigar acidente que matou 8 militares

As Forças Armadas garantiram esta segunda-feira que pediram ajuda externa para peritagem técnica sobre o estado operacional da viatura envolvida no acidente que ceifou a vida de 8 militares, bem como a reconstituição do acidente, tendo em devida conta as circunstâncias circundantes da área onde o mesmo ocorreu.

A informação consta de um comunicado publicado pela instituição na sua página de Facebook. “Com esta peritagem técnica pretende-se garantir a imparcialidade, autenticidade e demais requisitos intrínsecos a qualquer investigação, sobretudo quando há perdas de vidas humanas”, diz o comunicado. Contudo, segundo a mesma fonte, atendendo a complexidade inerente a este processo de Inquérito, ainda não foi possível a sua conclusão e o mesmo continua em curso. As Forças Armadas asseguram que com a sua finalização, serão publicamente apresentadas as conclusões. ”Mais se informa que, dos 23 feridos deste acidente, 21 já tiveram alta hospitalar, sendo que, neste momento, 9 estão na Policlínica Militar sob acompanhamento médico e reabilitação e 2 permanecem internados no Hospital Universitário Agostinho Neto, com quadro clínico favorável”, avança. Um acidente com o camião das Forças Armadas que tinha como ocupantes 20 militares e se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta no passado dia 1 de Abril e custou a vida a oito e vários feridos.

