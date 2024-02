​Noruegueses chegam a Cabo Verde “para ficar” além da produção de atum em aquacultura

Noruegueses decidiram implementar um projecto de atum em aquacultura na ilha de São Vicente, mas não querem ficar apenas por esse negócio e muitos já pensam em fixar residência e fazer outros investimentos no arquipélago.

“Eu gosto muito daqui. Gostaria de trazer a minha família para aqui no futuro. Hoje estou só eu aqui, mas se tivermos sucesso, queremos trazer algumas famílias para aqui, mas a maioria dos trabalhadores têm de ser cabo-verdianos”, disse à Lusa Halvor Hodnifgill, um dos parceiros noruegueses do projecto.

Segundo a Lusa, o Governo autorizou a concessão por 50 anos de uma área na orla marítima de 236.000 metros quadrados (m2) na praia de Flamengo, em São Vicente, a favor da Nortuna Holding CV, para criar uma unidade de produção de atum em aquacultura.

A empresa do grupo norueguês Nortuna chegou a Cabo Verde em 2019 e dois anos depois começou a construção dos estaleiros para o projecto “Nortuna Atlantic Blue Fin Tuna” na praia no sudoeste da ilha, que fica a 11 quilómetros da cidade do Mindelo e a 2,5 quilómetros de São Pedro, localidade onde fica situado o aeroporto internacional Cesária Évora.

Halvor Hodnifgill não tem dúvidas que Cabo Verde foi a melhor escolha, por causa do seu clima estável e por também ter um mercado capaz de fornecer mão-de-obra para suportar as futuras fábricas de transformação de pescado e de gelo, outras das componentes do projecto.

“Achamos que isto é melhor para a fábrica, boa mão-de-obra, precisamos de muita gente para trabalhar na fábrica no futuro”, perspectivou o responsável, que se apaixonou por Cabo Verde logo na primeira viagem e quer ficar no país por muito mais tempo.

“Vamos ficar aqui por muitos e muitos anos. Não sei se volto por três ou seis meses, mas muitos outros noruegueses vão ficando aqui, vamos rodando”, completou a mesma fonte, que destacou o apoio do Governo e das autoridades em todo o processo.

O norueguês deu conta que o grupo já investiu cerca de 10 milhões de euros no projecto, e que o valor ainda vai aumentar com a implementação das restantes valências, neste que é o segundo maior negócio na Noruega, depois do petróleo.

Para a concretização do projecto, os sócios da norueguesa Nortuna criaram uma empresa com sede na ilha de São Vicente, a Nortuna CV, formalizada em Outubro de 2020.

Um dos responsáveis pelo projecto em Cabo Verde foi Luís Rodrigues, cabo-verdiano que trabalhou durante cerca de 50 anos em companhias norueguesas de produção de petróleo e praticamente “desviou” a ideia das Canárias para o país, para onde também regressou agora, sendo o director da empresa no arquipélago.

“Nós estamos aqui para ficar. Há colegas que vieram e compraram apartamentos aqui, têm as suas famílias, os seus filhos vão para as escolas cabo-verdianas no Mindelo, eu também vim para ficar com a minha família, todos gostam de Cabo Verde”, elogiou Rodrigues.

Em Cabo Verde, o projecto ainda apanhou a fase crítica da pandemia da covid-19, mas o director destacou o apoio do Governo e de outras instituições, embora lamentando alguma burocracia e dificuldades com transportes, mas que não têm impedido a ideia de avançar.

O director residente deu ainda conta do aumento do número de pessoas que querem visitar os estaleiros para conhecer a ideia.

“Estamos satisfeitos. E temos os nossos biólogos de Cabo Verde, que colaboram com os da Noruega, mas com o tempo são os cabo-verdianos que vão gerir todo este projecto”, sustentou o mesmo responsável, que não quer parar por aqui.

“Queremos fazer colaboração com as escolas marítimas aqui para formar pessoas numa linha de aquacultura e também contribuir para os nossos vizinhos africanos que podem vir para Cabo Verde e estudar na área da aquacultura e segurança”, apontou.

O atum-rabilho (Thunnus thynnus), que pode ultrapassar os 200 quilogramas por peixe, é considerado o “rei” do sushi e apresenta, recorda a empresa, o valor mais alto de mercado, com o Japão a garantir 60% das compras.

Trata-se de uma espécie classificada como ameaçada e o excesso nas capturas no Atlântico e no Pacífico levou várias empresas a apostarem em produção certificada através de aquacultura.

A unidade prevê ser das maiores exportadoras de Cabo Verde dentro de três anos, quando atingir a marca de 10.000 toneladas de atum-rabilho do atlântico (Atlantic Blue Fin Tuna ou ABFT) produzido em aquacultura localmente.