​Cabo Verde participa na Web Summit 2023 no Brasil

Cabo Verde terá duas startups a representar o país, num dos maiores eventos tecnológicos do mundo, a Web Summit que acontece de 01 a 04 de Maio, no Brasil. Este ano, o evento acontece em duas edições, alargando-se pela primeira vez ao Brasil, tendo como palco a cidade do Rio de Janeiro, para em Novembro regressar à cidade de Lisboa.

De acordo com uma nota da Cabo Verde Digital, a participação de Cabo Verde, acontece através do programa “GoGlobal”, operacionalizado pela Cabo Verde Digital, que permitirá ao país um primeiro contacto com o mercado da América Latina.

O programa “GoGlobal”, que arranca na próxima segunda-feira, 01 de Maio, a sua sétima edição, procura promover o ecossistema de inovação cabo-verdiano a nível internacional, apoiando empresas nacionais no seu processo de expansão dos seus negócios para além das fronteiras do país.

“Com um envolvimento de vários players a nível nacional, o programa já financiou mais de 70 empreendedores e cerca de 50 Startups com a oportunidade única de estarem presente em grandes certames internacionais, quer em regime físico como virtual, tornando-se assim na maior plataforma de conexão, networking e visibilidade de Cabo Verde para a indústria tecnológica em território internacional”, lê-se na nota.

Para esta que é a sétima edição do “GoGlobal”, a Cabo Verde Digital seleccionou duas startups para representar o país, levando em conta, entre outros, critérios como o alinhamento estratégico e o grau de inovação.

“Uma participação menos complexa comparando com as edições da Web Summit em Lisboa, onde o país esteve representado por 10 startups. Esta abordagem permitirá a Cabo Verde recolher elementos para projectar as próximas participações naquele mercado, tomando sempre o princípio de que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento económico e social de comunidades e regiões”.

Os jovens seleccionados, um para cada projecto, estão distribuídos pelas ilhas de Santiago e São Vicente, abrangendo assim as regiões Barlavento e Sotavento, terão oportunidade de se conectarem com outros players de toda a região, e do mundo, estabelecerem parcerias e promoverem o desenvolvimento do ecossistema tecnológico cabo-verdiano.

A delegação cabo-verdiana, que deverá partir este domingo, 30 de Abril, para o Rio de Janeiro, é chefiada pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que também, pela primeira vez, será orador na conferência. O Chefe do Governo cabo-verdiano irá apresentar o tema “Transformação digital de uma nação”, no palco “Cimeira de Inovação Corporativa" como um sinal do comprometimento do executivo com o desenvolvimento tecnológico do país, e sua posição geoestratégica como porta de entrada para o mercado africano.

A nota avança ainda que como forma de tirar o maior proveito da posição geográfica do arquipélago, a Cabo Verde Digital, enquanto programa de promoção do empreendedorismo digital no país, irá assinar, através do Instituto de Apoio e Promoção Empresarial, Pro-Empresa, memorandos de entendimento com parceiros, com a ambição de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo de base tecnológica.