São Filipe: Festas da Bandeira e do Dia do Município de São Filipe arrancam hoje com “Hawaiian beach party”

As festas da Bandeira e do Dia do Município de São Filipe iniciam hoje com a realização da “Hawaiian beach party” (festa de havaiana na praia), na praia de Nossa Senhora da Encarnação.

Esta actividade musical, a segunda que se realiza este ano na praia de Nossa Senhora da Encarnação, foi designada pela organização da parte cultural da edição 2023 das festas da Bandeira e do Dia do Município de São Filipe como pré-aquecimento “pre game” para as festas que ganham velocidade cruzeiro a partir de 25 de Abril, com a noite branca e termina no dia 01 de Maio.

A “Hawaiian beach party” contará com actuação de vários DJs e artistas convidados, com destaque para o DJ Axel e o artista Wilson Almeida.

Depois desta actividade, segue-se a realização de noite branca, no dia 25 de Abril, na requalificada praça do Presídio, de Miss São Filipe 2023, que contará com um total de 11 candidatas da cidade e do interior do município.

De 27 de Abril a 01 de Maio, o Presídio recebera actuação de vários artistas e grupos, mais de duas dezenas, nomeadamente Buguin Martins, Kino Cabral, Suzana Lubrano, Ferro Gaita, Garry, Loony Johnson, Dynamo, Grace Évora, Big Rasta, Tony Fika, CESF, Beto Dias, Tabanka Djaz, Willian Araújo, Hélio Batalha, Assol Garcia, Philip Monteiro, Bulimundo, Bob Living, Boy Gama, MC Acondize, Bnine Pantera, Timas e Banda, Cordas do Sol e Anísio, Zé Delgado e banda, Sandro Correia, Alcides e Vannir, Nilton Fernandes e Kinzim e banda.

O cartaz para o dia 27, divulgado na página da Câmara de São Filipe nas redes sociais, indica que actuam Boy Game, Philip Monteiro, Zé Delgado, Bnine Pantera e a fechar o famoso grupo de Santo Antão, Cordas do Sol e Anísio.

A nível do desporto a novidade para este ano é a extensão do percurso para a prova de ciclismo.

Nas edições anteriores a meta de partida era de Campanas de Baixo, extremo Norte do município de São Filipe e meta de chegada no Alto de Aguadinha, Cidade de São Filipe, mas este ano a meta de partida é a cidade de Igreja Mosteiros, devendo os ciclistas percorrer toda a zona Norte dos Mosteiros e de São Filipe, num percurso de pouco mais de 40 quilómetros.

Inicialmente estava programada a participação de dois ciclistas da localidade de Fonte Aleixo Sul, município de Santa Catarina do Fogo, pai e filho, ambos residentes nos Estados Unidos da América e que antes da emigração participavam nas provas de ciclismo, não só de São Filipe como a nível da ilha, mas apenas Goly (pai) vai participar, já que o filho teve uma queda ao fazer o percurso Chã das Caldeiras/Fonte Aleixo e está, por isso, impossibilitado de o fazer.

A câmara, através do pelouro dos Desportos, já fez saber que irá manter o valor dos prémios do ano passado para todas as modalidades.

Ainda no quadro das festas ressalva-se a recepção das obras de requalificação da praça do Presídio, a remodelação das instalações do BCN em São Filipe e a realização de jogos de mesa, cuja fase final acontece no domingo, 23 de Abril.

Já se vive um ambiente diferente e a Cidade de São Filipe tem registado uma movimentação pouco habitual, tanto de viaturas a circularem como de pessoas, sobretudo emigrantes vindo dos Estados Unidos da América.