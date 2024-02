Santo Antão: Veleiro com sete tripulantes a bordo naufragou na baía do Porto Novo

​Um veleiro afundou-se hoje, por volta das 07:30, na baía do Porto Novo, em Santo Antão, com sete tripulantes a bordo, confirmaram as autoridades marítimas na ilha.

O delegado marítimo de Santo Antão, Miguel Gomes, disse que por volta das 07:30 de hoje foi informado de que um iate tinha naufragado numa das praias da cidade do Porto Novo com sete pessoas a bordo. “O veleiro foi prontamente socorrido por alguns botes que estavam na proximidade. Conseguiu-se rebocar a embarcação até ao cais, mas devido a danos causados durante o encalhe afundou-se”, explicou Miguel Gomes. Os sete tripulantes, que foram detidos pelas autoridades policiais para identificação, são do Gabão e do Gana, mas há suspeitas de que havia um cabo-verdiano a bordo, avançou ainda o delegado marítimo, acreditando que o mesmo pode estar a monte. As autoridades desconhecem ainda a origem da embarcação e qual seria o seu destino, aspetos que vão ser agora apurados durante a investigação, que já está em curso pela Esquadra da Polícia Nacional e Delegação Marítima de Santo Antão.

