RIU e Ministério do Ambiente assinam acordo para conservação de Ponta Sinó

Acordo foi assinado ontem pela Directora Nacional do Ambiente, Ethel Rodrigues, e pelo conselheiro da administração do grupo hoteleiro, Joan Trian.

O acordo assinado entre o Ministério da Agricultura e Ambiente e a RIU Hotels & Resorts prevê a proteção da Reserva Natural de Ponta Sinó, na zona turística de Santa Maria, uma das Reservas Naturais da ilha.

Ao Expresso das Ilhas, o ministro do Ambiente, explicou que se trata primeira iniciativa público-privada para a gestão de áreas protegidas no país.

Já a cadeia, que opera três hotéis na Ilha do Sal, "é consciente do valor que tem Ponta Sinó para a comunidade local e amplia o seu compromisso com a mesma, através do desenvolvimento desta acção para continuar a proteger e restaurar os espaços naturais e a biodiversidade do destino".

É na zona de Ponta Sinó que, durante o verão, a tartaruga-comum (Caretta caretta) desova protegida pela linha de dunas frontais da praia. Por trás das dunas, há um terreno húmido que fica inundado com as grandes marés e onde podemos ver diferentes espécies de aves, tanto residentes como migratórias.

"Este acordo permite que a zona e a sua biodiversidade sejam protegidas", anunciou o grupo hoteleiro.

No âmbito do acordo, a cadeia hoteleira irá colaborar com o Projeto Biodiversidade para o desenvolvimento das acções de proteção.

O grupo RIU colabora com esta ONG comprometida com a protecção da vida selvagem desde 2016 para garantir a conservação da tartaruga-comum na Ilha do Sal, a qual está classificada como espécie ameaçada devido, entre outros aspectos, à ocupação e degradação das praias onde fazem os seus ninhos.