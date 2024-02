Governo passa a fazer "discriminação positiva" nos transportes marítimos inter-ilhas - MpD

O MpD considera uma “discriminação positiva” o aumento de 20% das tarifas dos transportes marítimos interilhas para os cidadãos residentes e 80% para os não residentes. Posição defendida, hoje, pelo secretário-geral do partido no poder.

Em conferência de imprensa na cidade da Praia, Luís Carlos Silva, ressaltou que o aumento das tarifas de transporte marítimo de passageiros e viaturas é necessário para garantir a sustentabilidade financeira do sector.

"Foi introduzida uma discriminação positiva para os residentes, com um aumento de 20% em relação aos visitantes, particularmente os turistas, que terão um aumento de 80%. Isso significa que o governo deixa de subsidiar a viagem do turista e passa a subsidiar apenas a passagem do nacional", explica.

Luís Carlos Silva avança que a revisão do Contrato de Concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga inter-ilhas, entre o Governo e a CV InterIlhas, garante um equilíbrio económico-financeiro para ambas as partes.

"Ao mesmo tempo que garante a prestação de um serviço de qualidade, previsibilidade, frequência, segurança e conforto para todos os usuários do sector do transporte marítimo, estamos confiantes de que este acordo alcançado é o resultado de um forte espírito de negociação e representará a normalização do sector. Finalmente, conseguiremos um sistema de transporte marítimo que possa servir as pessoas, servir os negócios e a economia das ilhas de forma consistente, com qualidade, frequência, previsibilidade e segurança, como assumido no contrato de concessão", assegura.

A assinatura do aditamento ao Contrato de Concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga inter-ilhas, entre o Governo e a CV Inter-lhas, aconteceu, esta quinta-feira, na cidade da Praia, no mesmo dia em que entrou em vigor as novas tarifas nos transportes marítimos interilhas que foi actualizado em alta pelo governo. Os preços não eram alterados desde 1996 e aumentaram entre os 20% e os 80%.