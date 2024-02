​Colmeia apresenta “Proposta de Melhoria de Direitos e Condições de Pessoas com Deficiência”

A Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, “Colmeia” apresentou, hoje, a petição “Proposta de Melhoria de Direitos e Condições de Pessoas com Deficiência”, que propõe um serviço de intervenção precoce, serviço que comporta vários especialistas nas áreas de reabilitação e habilitação.

A petição foi apresentada, na Cidade da Praia, na cerimónia de comemoração do nono aniversário da associação.

A presidente da Colmeia, Isabel Moniz, explicou que para a melhoria de condições para as crianças, jovens ou das pessoas com deficiência, é necessário um trabalho no serviço de intervenção precoce aqui em Cabo Verde.

“O serviço de intervenção precoce é um serviço que comporta vários especialistas nas áreas de reabilitação e habilitação, que são psicólogos, fisioterapeutas, neuropsicólogos, fonoaudiólogos com terapia da fala a as áreas de musicoterapia e professor de apoio para estimular as crianças na sala de aula, mas também com o conteúdo”.

A presidente da Colmeia sublinha que, neste momento, apenas a fisioterapia é comparticipada pelo Estado, e a petição apresentada vem reivindicar para que possa haver melhor suporte para responder às necessidades das crianças, jovens ou pessoas com deficiências.

“Essas terapias que não estão cobertas pelo sistema do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) são de extrema importância para as pessoas deficientes. Precisam dessas respostas, as crianças que nasceram na condição de deficiência, mas qualquer adulto que possa contrair um AVC ou ter ter um acidente de carro também vai precisar dessas mesmas respostas que as crianças que nasceram na condição da deficiência”, sublinhou.

Isabel Moniz acrescenta que na parte da educação, precisa-se do professor de apoio, bem como de despiste vocacional, precisa-se ainda de formação profissional e emprego protegido para as pessoas que estiverem na condição da deficiência em Cabo Verde.

“Nós contamos com toda a sociedade civil, com todas as famílias que têm filhos na condição da deficiência. Desde o início, contamos com o apoio das embaixadas e quando lançamos iniciativas dessa natureza, temos vindo a falar com o próprio Estado. Esperamos que esta petição seja um documento de diálogo estratégico para nos sentarmos à mesa e buscarmos a resposta para o cidadão que estiver na condição de deficiência. Seja ela criança, adolescente, jovens, ou o adulto que tiver na condição de deficiência”, reiterou.

O evento serviu ainda para homenagear, com um certificado de “Embaixador de Boa Vontade”, todos os parceiros que têm contribuído para o desenvolvimento da Colmeia e sua consolidação.

Por seu turno, o Provedor da Justiça, José Carlos Delgado, que foi um dos homenageados no evento, com o certificado de “Embaixador de Boa Vontade” sublinhou que as instituições que desempenham o trabalho de apoio e sensibilização dos direitos das pessoas com deficiência, devem ser apoiadas e devem ser criadas condições para que possam, de facto, dedicar-se às crianças com deficiências.

“São crianças que exigem muito e que eu penso que deve haver um novo olhar. Essas crianças têm que ser cobertas pela previdência social, é preciso alterar a legislação. Devo dizer-vos que essas crianças, muitas vezes, provêm de famílias com muitas dificuldades e que só através da Colmeia os seus filhos poderiam ter essa atenção. Com a existência da Colmeia e de outras instituições dessa natureza, essas crianças têm tido esse apoio, mas é preciso muito mais. É preciso aumentar o subsídio na medida das possibilidades. É preciso dar, criar, e ter mais pessoas com formação especializada. A Colmeia tem feito um trabalho, digamos, de entrega total e tem muita gente voluntária”, acrescentou.

A Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais foi constituída a 16 de Abril de 2014 e tem como principal missão sensibilizar a nossa população e os poderes públicos sobre a temática da deficiência, para a criação de respostas e oportunidades para cada cidadão que possa estar na condição de deficiência.