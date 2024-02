Santo Antão: Proprietários de viaturas marcam manifestação à porta do porto do Porto Novo

Os proprietários de viaturas de transportes de cargas em Santo Antão marcaram para sexta-feira, 21, uma manifestação à porta do porto do Porto Novo para protestar contra o aumento dos preços nos transportes marítimos.

Anderson Sousa, porta-voz dos proprietários, explicou à Inforpress que a manifestação visa contestar a “subida exorbitante” das tarifas que, no caso de transporte de viaturas, passou de 5.400 escudos para 15.250 escudos por viatura na linha Santo Antão/São Vicente.

“Este aumento é insuportável para os proprietários das viaturas. Decidimos realizar a manifestação para mostrarmos o nosso descontentamento em relação ao aumento exagerado dos preços. Vamos sofrer muito com isso”, avançou Anderson Sousa.

Disse ainda que se prevalecerem os aumentos, os proprietários de veículos vão ser obrigados a duplicar a frete nesta linha, que poderá passar, em alguns casos, de dez mil escudos para 20.000 escudos.

Esta medida, no entender dos proprietários de viaturas, vão dificultar muito a vida das pessoas em Santo Antão, designadamente dos operadores económicos, que terão dificuldades no transporte de mercadorias entre as duas ilhas.

Na manhã de hoje, um grupo de condutores disse ter sido surpreendido com a nova tarifa de transporte de viaturas, tendo manifestado o seu desagrado pela medida do Governo sobre o aumento dos preços nos transportes marítimos.

A nível de passageiros, as passagens ficaram, a partir de hoje, 20 por % mais caros para os residentes e 80% para os não residentes.