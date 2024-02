Inaugurado centro pediátrico no Sal

Novo espaço médico vai beneficiar cerca de 10 mil crianças do Sal. Africa Avanza quer abrir espaço idêntico na Boa Vista.

A ONG espanhola Africa Avanza e o Grupo RIU inauguraram hoje, no Sal, o Consultório de Saúde Infantil.

Localizado nas instalações do Centro Comunitário em Chã de Matias, Espargos, este novo espaço pretende disponibilizar cuidados de saúde gratuitos para cerca de 10 mil crianças dos 0 aos 13, residentes na ilha.

A criação do espaço contou igualmente com o apoio do Ministério da Saúde.

Segundo a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, o espaço agora inaugurado "tem um valor inestimável" trazendo ganhos para a ilha, mas também para o país. "A saúde no Sal ganha e o país ganha também na consolidação dos resultados até agora conseguidos na prestação de serviços e cuidados à população, sobretudo nos cuidados às crianças e adolescentes, que constituem uma prioridade para o sector".

Do lado da Africa Avanza, Iñaki Gascón, destacou que a inauguração deste consultório vem dar resposta a uma necessidade real.

"É um projeto bem pensado que combina corretamente os recursos locais (médicos locais, organizações da sociedade civil), o apoio técnico internacional da África Avanza e o sólido apoio do grupo RIU. Um projeto de carácter social, bastante conveniente e que será um excelente reforço para o trabalho das estruturas de saúde pública na ilha. É, sem dúvida, uma boa notícia para a população da Ilha do Sal", frisou.

A representar o Grupo RIU esteve Joan Trian que defendeu que a abertura deste espaço de saúde pediátrica é demonstrativa de que a colaboração entre os sectores público e privado "é uma via de desenvolvimento que tem repercussão no bem-estar da comunidade".

Assumindo que Cabo Verde é um destino muito importante para o RIU, "no qual operamos desde 2008", Joan Trian disse que o Grupo está "orgulhoso de poder contribuir para cobrir as necessidades da sua comunidade local com a oferta de cuidados de saúde de qualidade às crianças".

À margem da cerimónia de inauguração, Iñaki Gascón revelou que este é um projecto que pode vir a ser alargado a outras ilhas, nomeadamente à Boa Vista, onde o objectivo é inaugurar um espaço idêntico "ainda este ano ou no início do próximo".