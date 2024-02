Governo com financiamento de 15 milhões de euros para garantir serviço de qualidade dos transportes marítimos

O Governo de Cabo Verde conta com o financiamento de uma ajuda de 15 milhões de euros do Banco Mundial para garantir o nível de serviço de qualidade dos transportes marítimos em Cabo Verde. Informação avançada, hoje, pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, após a assinatura do aditamento ao Contrato de Concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga inter-ilhas, entre o Governo e a CV InterIlhas.

Olavo Correia avança que, com este financiamento, o executico quer garantir o nível de serviço de transportes marítimos com com regularidade.

"Nós temos o compromisso do nosso parceiro financeiro, o Banco Mundial, em aportar até 15 milhões de Euros de ajuda orçamental directa para o governo através do Ministério do Mar e do Ministério das Finanças, […] porque o problema que se põe aqui não é ter só barcos. O compromisso não é com barcos, é através de barcos atingir o nível de serviço e garantir o nível de qualidade ao nível dos transportes marítimos em Cabo Verde enquanto serviço público universal para todas as ilhas de Cabo Verde, com previsibilidade, regularidade, eficiência e sustentabilidade", explica.

Sobre o aditamento ao Contrato, o Ministro do Mar, Abraão Vicente, assegura que o novo modelo de concessão estabelece rotas e horários fixos para a estabilidade do serviço.

"Um modelo operacional com rotas fixas e horários pré-definidos, criando estabilidade, previsibilidade e confiança no mercado. B, um modelo financeiro com um montante de indemnização fixo inferior aos anos anteriores e com a possibilidade de reduzir à medida da retomada da economia. E, por último, criamos um consenso de que, paralelamente, é assumido um compromisso de renovação da frota nacional com aquisição de novos barcos que vão conduzir a uma revisão aos pressupostos da concessão com forte impacto no reforço do serviço público de transporte marítimo e na redução da respectiva subvenção pública”, afiançou

Para o Presidente do Conselho de Administração CV InterIlhas, Jorge Pimenta Maurício, o compromisso da empresa é ter um sistema de transporte inter-ilhas funcional e regular.

“Cabo Verde InterIlhas vai começar um novo ciclo, a partir de hoje, consubstanciado em um novo modelo operacional com três navios, sendo a saber: o Chiquinho BL, o navio Dona Tututa e o navio Crioula, sendo que teremos o navio Liberdade em regime de backup”, frisa

O aditamento ao Contrato de Concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga inter-ilhas, entre o Governo e a CV InterIlhas, prevê 14 viagens por semana entre as ilhas de São Vicente, Santo Antão, duas vezes por semana São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Santiago. Uma vez por quinzena São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, São Vicente e reverso, três vezes por semana Brava, Fogo, Santiago e três vezes na época baixa Santiago, Maio e quatro vezes na época alta por semana. Isto no que diz respeito ao serviço mínimo do serviço de transportes marítimos.