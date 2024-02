Praia: Médicos realizam consulta piloto no âmbito da formação em Medicina Geral e Familiar

​Vinte e três médicos dos serviços de saúde que actuam na atenção primária dos pacientes estiveram hoje a realizar uma consulta piloto no Centro de Saúde de Tira Chapéu, na cidade da Praia, visando “colocar em prática” as aprendizagens.

De entre esses profissionais, estão estudantes do sexto ano do curso de medicina da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) que participam do primeiro curso de Especialização em Medicina Geral e Familiar, iniciado em 08 de Abril do ano passado e desenvolvido ao abrigo do protocolo de cooperação estabelecido entre os ministérios da Saúde de Portugal e de Cabo Verde.

Segundo explicou Cláudia Tavares, membro do Grupo de Coordenação Misto da Formação de Especialistas em Medicina Geral e Familiar, trata-se de uma área que faz o “seguimento longitudinal”, ou seja, personalizado, sublinhando que os pacientes terão ao final da formação, um profissional “perto e acessível”, capaz de dar continuidade aos tratamentos.

“Nos centros de saúde, as pessoas vão-se inscrever nos médicos de família, e os pacientes que já estavam em tratamento vão dar continuidade” avançou, adiantando ainda que aqui se integram todas as patologias e que o contacto pode ser feito por via telefónica.

“O curso já vai com um ano de evolução, esta consulta piloto digamos que é uma consulta experimental, embrião, a primeira que está a começar onde conseguimos colocar em prática tudo que deve ser seguido nas outras consultas piloto, vai ser apenas um modelo para que os outros possam seguir”, realçou, apelando ao apoio dos ministérios e outras instituições nesta iniciativa.

Silva Veiga, estudante de medicina da Uni-CV, destacou a importância do projecto, porque conforme explicou, é “hora de praticar e de estar em contacto com as pessoas”, reconhecendo a oportunidade de “acompanhar o doente desde a nascença”.

Disse satisfeita de estar a “fazer parte do sucesso terapêutico de um doente”, reiterando que o tratamento é um “processo contínuo”.

Segundo informou outra estudante, Leyla da Silva, após um período de estágio teórico em Cabo Verde e de prática em Coimbra, Portugal, pretende neste último ano do curso, inserir na realidade todo o conhecimento de forma a englobar a medicina geral e familiar.

“Quando uma família ou um paciente tiver um médico especializado, todos os problemas são entregues ao médico e este profissional vai ajudar a decidir da melhor forma a escolha de uma terapêutica e não só”, disse.

Por seu lado, Elizabete Évora, médica de clínica geral do Centro de Saúde de Tira Chapéu, considerou de “suma importância” o acolhimento dos estudantes de medicina, sendo que é através dos centros de saúde que estabelecem os primeiros contactos com as comunidades.

“Eles têm estado a fazer um bom trabalho juntos dos outros profissionais, a cadastrar os pacientes na comunidade, visitas domiciliares junto das equipas que temos no terreno”, explicitou.