Morabeza é o nome do novo Boeing 737-8 MAX da Cabo Verde Airlines

O mais novo Boeing 737-8 MAX vai chamar-se Morabeza, segundo anunciou hoje a Cabo Verde Airlines.

Depois de no passado dia 7 de Abril a companhia aérea nacional ter lançado uma campanha de votação pública para escolher o nome do mais novo Boeing 737-8 MAX, a CVA anunciou que Morabeza foi o nome escolhido. As outras opções eram Cidade Velha e Esperança.

“É com grande satisfação que anunciamos que o nome do Boeing 737-8 da Cabo Verde Airlines será MORABEZA! Agradecemos a todos que participaram da campanha de votação pública e ajudaram a escolher o nome do nosso novo avião”, lê-se na página da empresa.

Na altura do lançamento da campanha, a Inforpress avançou que a companhia aérea vai contar a partir de Julho esse avião, alugado em regime de leasing directamente da fabricante, a Boeing.

Com a chegada de Morabeza, a Cabo Verde Airlines estará em condições de fazer outras rotas para além de Lisboa.

Aliás, numa notícia publicada no passado dia 16 de Março, o jornal brasileiro O POVO informou que a secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, afirma que há diálogos que vão resultar no retorno da companhia Fortaleza.

Entretanto, em Maio de 2022, em resposta a uma pergunta dos deputados durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Nacional à privatização da companhia de bandeira nacional, a presidente do conselho de administração da TACV, Sara Pires, tinha anunciado que a companhia aérea estava em processo a aquisição de um avião para retomar as operações para Boston, Brasil e Paris.