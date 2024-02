Escassez de insulina: Ministra garante que nenhum diabético ficará sem o medicamento

​A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, garantiu hoje, na ilha do Sal, que a falta de insulina “já está a ser suprida”, tranquilizando às pessoas que nenhum diabético, precisando de insulina, ficará sem o medicamento.

Filomena Gonçalves deu essa garantia no Sal, onde se encontra para uma visita de dois dias, quando confrontada com a situação de falta de insulina no mercado nacional.

“Queremos dizer que nós não temos rotura de estoque. Estamos a fazer a gestão… isso é derivado à conjuntura internacional. Basta dizer que, neste momento, Portugal, por exemplo, que é o nosso maior parceiro directo, está também com problemas, mas graças a Deus ninguém ficou sem insulina, precisando”, ilustrou.

Nesta medida, a titular da pasta da Saúde assegurou que está a acompanhar o processo, no seu curso, reiterando que ninguém, tendo necessidade de insulina, ficará sem o medicamento.

A insulina é um hormônio anabólico importante em tratamentos de diabetes, um problema de saúde pública que afecta e prejudica a qualidade de vida de muitas pessoas. Exerce um papel central na regulação da homeostase da glicose, ou seja, no controle do nível de glicose no sangue.

Filomena Gonçalves, que se faz acompanhar da directora nacional da Saúde, Ângela Gomes, nessa missão de dois dias ao Sal, deverá também presidir, quinta-feira, à cerimónia de inauguração do consultório da solidariedade infantil, estabelecido em Chã de Matias, nos Espargos.

Trata-se de um espaço criado para fornecer assistência médica gratuita às crianças da ilha do Sal, com o objectivo de desenvolver um modelo de cuidados de saúde de longo prazo e proporcionando atenção médica permanente a crianças até os 15 anos de idade, que serão assistidas por um médico nacional, designado pelo Ministério da Saúde, e um comité de especialistas voluntários formado por médicos pediatras espanhóis.

A instalação deste consultório resulta de um protocolo de cooperação assinado entre o Ministério da Saúde, Africa Avanza e Fundação CV Des-Bem.