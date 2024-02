DNAP inaugura Balcão de atendimento do Serviço de Segurança Social

O Balcão de Atendimento do Serviço de Segurança Social da Direção Nacional da Administração Pública foi inaugurado hoje na Cidade da Praia. A cerimónia de inauguração foi presidida pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), que em declarações aos jornalistas disse que houve um reforço da capacidade técnica do serviço com mais duas assistentes sociais.

Edna Oliveira quer que haja uma melhoria do serviço público que é prestado ao cidadão.

“Foram recrutados também dois assistentes técnicos, que são as pessoas que vão estar directamente no serviço de atendimento, e ministrou-se formação em matéria de atendimento, assim como em matéria dos serviços que são prestados pela DNAP. Além disso, houve melhoria das condições de instalação, de acolhimento e de recepção dos utentes, e incremento da tecnologia com a implementação de dois sistemas. Um deles é de tramitação documental, pelo que, a partir de agora, todos os processos que dão entrada na DNAP ficam logo registados no sistema, e o cidadão poderá fazer o acompanhamento do seu processo por via digital", frisa.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública avança que, com a implantação do Balcão de atendimento do Serviço de Segurança Social, será instalado um balcão digital para que qualquer cidadão cabo-verdiano que esteja em qualquer parte do país possa aceder aos serviços prestados na Direcção Nacional da Administração Pública (DNAP).

De acordo com Edna Oliveira, o sistema do balcão digital já está em fase de teste.

"A perspectiva é que seja efectuada a partir do mês de Julho ou Agosto, se a fase de teste interna correr bem e se as ineficiências que tiverem sido detectadas forem todas resolvidas nesse período", explica.

A inauguração do balcão enquadra-se no projecto de modernização dos serviços de atendimento da Administração Pública Central do Governo de Cabo Verde.