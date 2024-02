Cabo Verde ocupa 2ºlugar no índice de mortalidade materna e é 3º dos países da CPLP com maior índice de Cobertura Universal da Saúde

O Relatório sobre o estado da População Mundial 2023 do Fundo da População das Nações Unidas (FNUPA), das Nações Unidas divulgado hoje, indica que Cabo Verde ocupa o segundo lugar no índice de mortalidade materna e é o terceiro dos países da CPLP com maior índice de Cobertura Universal da Saúde.

No que tange ao índice de Cobertura Universal de Saúde, Cabo Verde é o terceiro colocado, com 69% da taxa de acesso universal de saúde, dos países da Comunidade dos Países Língua Portuguesa (CPLP), precedido de Portugal com 84% e do Brasil com 75%, que ocupa o segundo lugar.

Depois de Cabo Verde aparecem Angola com 68%, Timor-Leste 53%, Moçambique 47%, São Tomé e Príncipe 46% e Guiné-Bissau 37%.

Quanto à mortalidade materna, entre os países da CPLP, Cabo Verde ocupa o segundo lugar, com 42 óbitos por cada 100.000 nascidos vivos, precedido apenas por Portugal que apresenta 12 óbitos.

De acordo com o relatório, Guiné-Bissau tem mais mortes, 725 para cada 100 mil nascidos vivos. Seguem-se Angola, com 222, e Timor-Leste registando 204 óbitos respectivamente. Em Moçambique, as mortes de mães chegam a 127 para cada 100 mil nascidos vivos, São Tomé e Príncipe 146 e Brasil 72.

O Relatório sobre a Situação da População Mundial é publicado anualmente pelo FNUAP desde 1978. A cada ano, o relatório enfoca questões de interesse da actualidade relacionadas à população e desenvolvimento.