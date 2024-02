Tarifas dos transportes marítimos vão ficar mais caras

O ministro do Mar garantiu que na quinta-feira, 20, vai ser assinado novo contrato de concessão com Cabo Verde Interilhas (CVI) e dentro de dias serão publicadas novas bases de cálculo do tarifário dos transportes marítimos.

Abraão Vicente, que já tinha aventado outras datas anteriormente, deu essa esta segunda-feira garantia à imprensa, no Mindelo, à margem de uma aula magna sobre economia azul proferida aos alunos do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE). “Quinta-feira vai ser assinada, na Cidade da Praia, pelas 10:00, a minuta de adenda ao contrato e também será publicada dentro de dias aquilo que é uma demanda muito antiga dos armadores, a revisão das bases do cálculo do tarifário”, garantiu. O governante assegurou que, sem dúvida, vai haver aumento nas tarifas de transporte de passageiros e cargas, uma vez que os armadores nacionais “exigem que se adapte aos custos reais dos transportes marítimos”. “Parte das deficiências que as empresas que operam em Cabo Verde têm, têm a ver com a não actualização dos preços das suas operações, e é por isso que o Estado tem pago parte do défice”, sublinhou Abraão Vicente, para quem “não se está no escuro, mas, sim há um plano que está a ser seguido”. Como prova, o ministro disse ainda que também esteve hoje numa reunião, na qual se discutiu a possibilidade de comprar barcos já prontos ou construir navios de raiz, e por outro, está-se a construir um plano para colocar o navio Praia d´Águada em operações. “Se fosse fácil já estaria resolvido”, lançou. Quanto à aula magna em si, Abraão Vicente disse querer tentar elucidar os alunos sobre a economia azul, que ainda é um “conceito meio abstrato” na sociedade cabo-verdiana. Por outro lado, segundo a mesma fonte, a intenção era de mostrar os mecanismos que estão por detrás das dificuldades no mercado e as soluções que o Governo está a desenhar. Mais ainda, ajuntou, mostra-se necessário esclarecer sobre outros “pontos não tão óbvios” da economia azul, como a investigação, reposição das espécies em escassez e dos corais, pesca e aquacultura. Por fim, afiançou, ideia é de tentar passar as potencialidades, mas também mostrar o “imenso caminho” que Cabo Verde tem de fazer para se falar de facto de uma economia azul. A aula, que aconteceu a convite do ISCEE, está enquadrada nas actividades que antecedem a semana dos cursos de licenciatura em Gestão e Contabilidade.

