Governo quer passar dos actuais 62 litros de água por pessoa, por dia, para 90 litros

O governo quer dotar o país de um avançado sistema de água e saneamento. Declaração feita, hoje, pelo Primeiro-Ministro, ao presidir a reunião do Conselho Nacional de Água e Saneamento.

Ulisses Correia e Silva diz que a ambição é que paulatinamente sejam criadas as bases sustentáveis para o país atingir níveis de qualidade de serviço, equiparado a outros países dos países da OCDE.

"Estimativas apontam para a necessidade de o país mobilizar e investir, nos próximos 20 anos cerca de 700 milhões de euros, uma média de 35 milhões de Euros por ano, para investirmos na mobilização de água e no sector do saneamento. Para a presente legislatura temos compromissos estratégicos claros, passar dos actuais 62 litros de água por pessoa, por dia, para 90 litros; passar a taxa de cobertura de acesso de água por rede pública dos actuais 85,5% para 100%", frisa.

Do programa do Governo consta ainda a massificação do acesso a rede de água e de esgoto e a instalações sanitárias domiciliárias com investimentos, através do Fundo do Ambiente, em todos os municípios dirigidos a famílias mais pobres e vulneráveis.

Ulisses Correia e Silva, quer que o custo dos serviços de saneamento e água não ultrapasse em média 5% do rendimento das famílias mais vulneráveis.

O chefe do Governo refere que há investimentos em curso e prevê, até 2026, atingir sete milhões de metros cúbicos por ano de água dessalinizada para a agricultura.

"Três milhões de metros cúbicos por ano na reutilização das águas residuais tratadas na agricultura. O reforço do nexo água/energia foi fortemente implementado nos últimos anos. Se em 2015 existiam apenas 15 sistemas fotovoltaicos instalados para a bombagem de água, hoje o país conta com 120 sistemas. A meta é equipar 100% dos furos de água para rega com sistemas fotovoltaicos, o que demanda um investimento de 5,7 milhões de contos, e claro que não vai ser investimento de um só ano, portanto, programado de uma forma plurianual. Quero aqui dizer que não há uma situação dramática na água para a agricultura", avança.

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, diz que a água e o saneamento são prioridades para o aumento da resiliência do país e para atingir os ODS.