Curso de Polícia Municipal arranca na quarta-feira na Universidade Lusófona de Cabo Verde

O curso de Polícia Municipal começa na quarta-feira, 19, na Universidade Lusófona de Cabo Verde (ULCV), no Mindelo, e procura aprofundar as competências técnico-científicas para a criação desta autoridade municipal proposta por lei desde 2017.

Conforme informações da administração da ULCV, o acto de abertura vai ser marcado com uma cerimónia oficial nas instalações da universidade.

Esta formação, segundo a mesma fonte, é o primeiro curso de raiz da ULCV e o primeiro do tipo no país. Tem essencialmente uma natureza profissional, e procura aprofundar as competências técnico-científicas da Polícia Municipal contribuindo assim para o seu desenvolvimento profissional, social e pessoal. Os estudantes vão ser formandos através de uma parceria entre a universidade e o Centro Nacional de Formação da Polícia Nacional.

“Com este curso, no quadro do referido protocolo, a ULCV pretende contribuir, com qualidade, para que os municípios interessados possam vir a ter polícias administrativas com uma base formativa consistente, permitindo assim aos seus efectivos desempenhar com eficiência e eficácia as suas funções”, assegura.

Por outro lado, ajuntou, o curso está desenhado para responder aos vários desafios exigidos actualmente à Polícia Municipal, criada por decreto-lei desde 2017 e que admite que um agente desta polícia possa andar armado.

No acto de assinatura do protocolo, em Outubro de 2022, entre a ULCV e o Centro Nacional de Formação da Polícia Nacional, que efectivou a realização do curso, o reitor da universidade admitiu que isso é "uma responsabilidade".

Carlos Delgado disse, na altura, que tal protocolo vai ao encontro dos objectivos da universidade, de proporcionar cursos correspondentes às necessidades do mercado, daí, afiançou, os formandos na área de Gestão de Segurança “ficarão competentes para exercerem elevadas funções ao nível da segurança”.

Por seu lado, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que presidiu o acto, considerou ser um “momento importante” em que o centro de formação da PN procurou uma “importante parceria” com a academia para materializar o curso de Polícia Municipal que, desde a criação da lei, tem encontrado alguns entraves.

A escolha da Universidade Lusófona deveu-se, conforme a mesma fonte, à “iniciativa, pro-actividade, pelos inúmeros contactos e pela visão em matéria de segurança” e, por isso, defendeu, espera-se “bons resultados” da parceria.

Paulo Rocha congratulou-se por São Vicente estar a dar o pontapé de saída, e mostrou-se satisfeito por a universidade estar em contacto com a Associação dos Municípios e outras câmaras a fim de massificar a formação.