Álcool, droga e cigarro são os grandes vilões da voz – fonoaudióloga

​A fonoaudióloga da Delegacia de Saúde de São Vicente defendeu hoje que é necessário evitar o álcool, a droga e cigarros porque são os grandes vilões da voz, instrumento de trabalho de várias pessoas e fundamental na comunicação.

Ema Soares, que falava à Inforpress a propósito do Dia Mundial da Voz que se celebra este domingo, 16 de Abril, explicou que cuidar da voz envolve alguma atenção em relação a hábitos, consumo e comportamentos que as pessoas têm.

Segundo a fonoaudiólogo hábitos como gritar, falar alto, falar rápido podem ser muito maléficos para a prega vocal, assim como o consumo de álcool, droga e cigarros que também causa problemas gravíssimos na voz como por exemplo câncer de laringe.

“Pessoas que fumam por vários anos acabam por mudar a qualidade de voz e causar dificuldades no uso profissional. A droga acaba por mudar a estrutura da prega vocal e muda a qualidade de voz, no álcool sabemos que tem os destilados que são piores, mas de um modo geral desaconselhamos álcool”, alertou a fonoaudióloga, especialista em distúrbios de comunicação humana, para quem é “totalmente desaconselhável usar álcool para aquecer quando se vai usar a voz profissionalmente porque causa efeito contrário”.

Conforme Ema Soares, em relação à alimentação é importante ter atenção à ingestão de água, recomendando a ingestão de pelo menos oito copos diários, tentar sempre ter uma alimentação saudável para evitar refluxo.

“Quando recebemos alimentos que irritam o estômago isso pode causar refluxo e esse refluxo é o retorno do conteúdo gástrico para a região da nossa prega vocal. Este conteúdo gástrico é muito ácido e isso acaba por deteriorar e degenerar a nossa prega vocal”, informou a mesma fonte.

Para a fonoaudióloga, as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho casos de professores, jornalistas, políticos, actores, cantores líderes religiosos, entre outros, precisam ainda redobrar os cuidados para que possam usar a voz de forma correcta, sem esforço, com qualidade e para transmitir a mensagem de forma clara e agradável a quem ouve.

Neste particular, aconselhou que se faça uma hidratação momentos antes de usar a voz profissionalmente porque, salientou, o consumo de água hidrata a região de prega vocal, através da corrente sanguínea, evitar roupas que apertam a garganta e a região da cintura, não usar alimentos gordurosos e muito pesado que exige muito na digestão como cachupa e feijoada, chocolates e leites.

Ainda no leque de cuidados, explicou que se deve evitar esforçar a voz quando a pessoa estiver com gripe ou alguma alteração vocal, evitar ar condicionado e beber água bastante gelada que pode provocar um contraste com a temperatura interna e causar alterações e mudanças bruscas de voz.

No entanto, segundo Ema Soares “uma rouquidão que surge subitamente ou que dura por muito tempo ou por mais de 15 dias deve ser investigada”.

“Pode ser suspeita de um câncer de laringe e hoje, mais do que nunca, temos pessoas que usam bebidas e se percebemos no paciente estas suspeitas sempre o encaminhamos para um otorrino para ver se é um caso mais grave”, lembrando ainda que nas crianças também é preciso ter atenção à voz, para perceber atrasos de aquisição de linguagem, principalmente a troca de letras que causa dificuldades na comunicação e aprendizagem.

“Temos que chamar atenção que isso não é normal no desenvolvimento da linguagem e os pais têm que procurar fonoaudiólogos o quanto antes. Essa ideia de trazer crianças depois dos seis anos já está ultrapassada, até porque se estão a trocar sons na fala futuramente vão ter problemas na escrita também e é importante tratar este problema o quanto antes”, arrematou Ema Soares.