Ambientalistas preocupados com regularidade dos incêndios florestais no país

Um incêndio florestal descontrolado pode destruir tudo em seu caminho, espalhando-se por grandes distâncias. Em Cabo Verde houve um aumento desses incêndios nos últimos anos, sobretudo em Santo Antão, que chegaram a destruir 200 hectares do perímetro florestal no Planalto Leste. Nesta reportagem, o Expresso das Ilhas fala sobre as consequências dos incêndios florestais e o quanto têm preocupado as organizações de defesa da natureza que defendem a educação ambiental da população.

Em 2018, um incêndio de grande proporção deflagrou no perímetro florestal do Planalto Leste, ilha de Santo Antão, e afectou cerca de 200 hectares de terreno, correspondente a um terço daquela reserva florestal. Em Junho de 2022, também houve um incêndio em Cabeço de Pinhão, Costa Leste daquela ilha.

O mais recente caso de incêndio é o da Serra Malagueta que deflagrou no sábado, 1, pelas 10h30, e só foi extinto no terceiro dia, tendo afectado, segundo dados da Protecção Civil, 200 hectares.

Ao Expresso das Ilhas, o director ambiental e das alterações climáticas da Quercus Cabo Verde, Nemias Gonçalves, afirma que a associação se preocupa com essas ocorrências já que o país não está habituado a incêndios de mais ou menos grande escala, devido às suas características.

“É uma preocupação grande para Quercus o facto de há pouco tempo ter havido um incêndio em Santo Antão e agora em Serra Malagueta. Uma preocupação não apenas por causa dos impactos ambientes, sociais, mas também porque degrada o pouco que temos de biodiversidade”, salienta.

Conforme explica, a cobertura vegetal do país não é muito grande e as áreas florestais são diminutas. Sendo assim, 200 hectares ardidos, tornam-se grande e com impactos não apenas ambiental, mas também socioeconómico.

É que a população de Cabo Verde, principalmente do meio rural, depende muito dos pastos, vive à base da criação do gado e da agricultura, conforme refere.

“Não é fácil para as pessoas e não é benéfico para o ambiente a devastação do pouco que temos de vegetação. Em termos de biodiversidade há uma grande perda e mesmo em termo dos animais silvestres em casa cria um pouco de dificuldades”, diz o investigador ambiental.

O incêndio provoca impactos negativos no solo e contamina a água. Como exemplo, Nemias Gonçalves especifica que pode haver erosão do solo, o que dificulta a sua infiltração, gerando impacto na produção do CO2 para a atmosfera.

Nemias Gonçalves afirma que apesar de normalmente ser o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) responsável pela avaliação do impacto desses incêndios, a Quercus Cabo Verde pensa fazer a sua avaliação.

Caso houver necessidade de produzir um parecer técnico garante que a organização de preservação da natureza também estará disponível. No entanto, internamente, a Quercus vai avaliando os impactos e produzir alguns relatórios que podem ser benéficos para consultas ou para qualquer entidade que precise.

O ambientalista precisa que há certos hábitos tradicionais que antigamente não provocavam tanto incêndio uma vez que a temperatura era um pouco mais baixa. Por isso, enfatiza que a prevenção deve partir da população já que o Estado não consegue controlar tudo.

“E mesmo que controle, se uma pessoa quiser provocar um incêndio é capaz de o fazer haja ou não fiscalização. Penso que deve haver uma educação das pessoas, da população no sentido de minimizar ou prevenir a alastramento dos incêndios”, defende.

“A população de Cabo Verde, principalmente nas ilhas mais agrícolas como Santo Antão, Santiago e Fogo em que as pessoas preparam os seus terrenos para a agricultura de sequeiro, devem ter algum cuidado. Quando praticam a queima de pastos para facilitar o próximo ano agrícola, devem ter algum cuidado”, aconselha.

Isto devido às temperaturas elevadas mais o clima árido que, quando queimado qualquer pasto sem cuidado, pode provocar incêndios.

Entretanto, Nemias Gonçalves diz que apenas sensibilizar a população não é suficiente e sugere a criação de áreas verdes em todo o país e assim minimizar o impacto desses fenómenos e que têm sido com alguma frequência, com áreas afectadas cada vez maior.

ADAD defende regulamentação das leis florestais

Por seu turno, o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), Januário Nascimento, reconhece que o país tem trabalhado a parte dos incêndios florestais, sobretudo sob o ponto de vista da legislação, além da existência de alguns planos.

Mas, argumenta que não é suficiente, alegando que Cabo Verde tem muitas leis e que as mesmas não são regulamentadas.

“A própria lei florestal carece de regulamentação. Também existem muitos planos, como o caso do plano das zonas das florestas, mas muito desses planos também não são postos em prática”, observa.

Januário Nascimento lamenta o facto de planos e projectos de luta contra incêndio e de protecção ambiental não terem continuidade e apela ao Governo e à sociedade civil a continuidade de trabalhos ambientes que considera serem importantes. Isto para que se possa ter o impacto desejado.

“Quanto ao futuro da protecção da floresta, recomendamos pôr na prática esses planos, utilizar as novas tecnologias e dar muita atenção a formação. Penso que deve ser feita uma formação muito séria aos Guardas Florestais. Além da formação, autorizar as novas tecnologias para fazer o seguimento dos fogos florestais”, sugere.

Um outro problema apontado por este ambientalista é a falta de fiscalização das leis de protecção florestal.

Num momento em que se fala tanto de alterações climáticas, Januário Nascimento entende que as florestas têm um papel importante e que, por este motivo, se torna necessário consagrar mais recursos às mesmas e maior integração de todos os parceiros, o Governo, as Câmaras Municipais, as comunidades, para as proteger.

“É preciso dar atenção à protecção das florestas porque a restauração custa, leva tempo, os recursos financeiros são escassos e também os recursos humanos que devem ser postos ao serviço das florestas”, argumenta.

Para o Dia da Terra, a ADAD pretende realizar uma grande campanha de limpeza nas zonas florestais, com especial atenção para as áreas protegidas.

Serão feitas a substituição de árvores “velhas” propícias a provocar incêndios por novas espécies de modo a ter florestas limpas e evitar fogos que trazem consequências para a população, para os animais podendo até mesmo levar à perda humana.

Fundação ambientalista afirma haver necessidade de formação para evitar incêndios

A Fundação Fundamental, com sede em Santo Antão, lamenta ouvir falar de incêndios florestais no país, em particular naquela ilha, onde existe a principal floresta de Cabo Verde, situada no Planalto Leste, mais precisamente em Água das Caldeiras, a cerca de 2 mil metros de altura.

Segundo o presidente, Manuel Nascimento, tais ocorrências preocupam a fundação e indicam a necessidade, o mais urgente possível, de acções de formação da defesa do ambiente, em particular das florestas por parte da população, sobretudo das pessoas residentes nessas áreas.

Por esta razão, a organização procura financiamento de acções formativas da educação ambiental em toda a ilha, que vai começar pelas escolas e também pelas populações nas comunidades rurais.

A Fundação Fundamental SA quer realizar estas formações, sobretudo para preservar as várias espécies de árvores cultivadas a cerca de dois mil metros de altura e com “missão muito importante”.

“Uma das principais espécies é o Pinho que tem a missão de captar a água das nuvens para fazer a recarga freática que abastece as nascentes nas zonas baixas, nas ribeiras da ilha. E quando há um incêndio isso prejudica os pinhos que deixam de cumprir essa missão”, aponta.

Os últimos incêndios no Planalto Leste afectaram muito o pinho e há necessidade de serem recultivados. Manuel Nascimento destaca que as delegações do MAA têm feito algumas acções, mas que a população da ilha, em particular as que residem nessa floresta, necessitam se consciencializar para, voluntariamente, os apoiar na recuperação, principalmente dos viveiros.

Nascimento realça que a população dessa área precisa sobreviver. E para sobreviver com sustentabilidade é preciso defender e preservar o meio ambiente, mas com uma visão integrada e sustentável.

“É por isso que nós, a Fundamental SA, defendemos que só conseguiremos preservar o nosso meio ambiente, a nossa floresta, conquistando a estabilidade mínima da economia da ilha. E para tal, é preciso colocar a população da ilha como o centro de desenvolvimento e de defesa de preservação do nosso meio ambiente” assegura.

Em Agosto de 2022, depois de quatro anos do incêndio que consumiu 200 hectares do perímetro florestal do Planalto Leste, na ilha de Santo Antão, o MAA iniciou a reflorestação das zonas atingidas.

O plano de recuperação que começou a ser executado em 2019, termina este ano, com a realização de investimentos à volta de 30 mil contos na preparação dos terrenos, produção de plantas, reflorestação, limpeza da floresta e capacitação de guardas-florestais.

Quanto à Serra Malagueta, o Governo aprovou 35 milhões de escudos para medidas de recuperação do incêndio que abrangeu apenas a camada herbáceo-arbustiva, exaurindo todo o pasto existente, colocando em forte risco de erosão os terrenos.

Estas medidas, válidas por 12 meses, envolvem o apoio às famílias afectadas pelo incêndio florestal, nomeadamente na recuperação dos currais/pocilgas, reposição dos animais e sua alimentação, também na recuperação das áreas ardidas, mediante limpeza e remoção do material queimado e de plantas invasoras e construção de dispositivos anti-erosivos, com a sementeira de pasto e plantação de espécies endémicas, na protecção das aves endémicas e os respectivos ninhos, com a limpeza e manutenção/reconstrução de caminhos vicinais e na formação e sensibilização sobre medidas de prevenção contra incêndios florestais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1115 de 12 de Abril de 2023.