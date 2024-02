População “preocupada” com onda de assaltos armados a estabelecimentos comerciais e bares

A população mindelense tem revelado “preocupação” com uma onda de assaltos registada nas últimas semanas de meliantes armados de faca e catanas, que invadem estabelecimentos comerciais e bares das zonas periféricas de São Vicente.

Conforme um caso relatado à Inforpress, o assalto aconteceu nos últimos dias na zona de Chã de Faneco, num estabelecimento comercial, e segundo relatos de testemunhas foram cinco os indivíduos que invadiram o local encapuçados e munidos de facas e catanas.

Segundo a mesma fonte, que se diz preocupada com a situação, os assaltantes entraram e fecharam as portas do estabelecimento ainda com oito clientes e o operador de caixa. Durante cerca de 15 minutos ameaçaram, até de morte, e agrediram o operador de caixa com bofetadas na cara e pediram que se esvaziasse a caixa.

Os ladrões, conforme os relatos, só decidiram sair do local quando conseguiram o dinheiro da caixa, 12 mil escudos, sete telemóveis dos clientes e ainda um montante de oito mil escudos que um cliente tinha na sua posse para realizar a missa de falecimento da mãe.

A Inforpress teve ainda conhecimento de casos semelhantes em zonas como Vila Nova e Madeiralzinho, numa loja e num bar, e que, segundo relatos, “parece ser o mesmo grupo, já que o modo de operar é o mesmo”, com os indivíduos encapuçados e armados com facas e catanas e mandam encerrar os estabelecimentos ao mesmo tempo que fazem os clientes de refém.

Contactada hoje através do telefone, a comandante Regional da Polícia Nacional (PN) em São Vicente, Firmino Melício, admitiu ter havido “alguns casos”, mas remeteu a jornalista para o comandante de operações para outros detalhes.

No entanto, apesar de tentativas, até presenciais, não foi possível à Inforpress falar com o comandante de operações, que, conforme informações do serviço da secretária da PN, estava ausente do Comando. pelo que não poderia falar sobre o assunto.