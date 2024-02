​Novo representante do Escritório Conjunto de três agências da ONU em Cabo Verde reitera apoio no desenvolvimento do país

O novo representante do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde reiterou o compromisso das três agências em continuar a apoiar o país no reforço das suas capacidades, visando o desenvolvimento sustentável e cumprimento dos ODS. David Matern realçou ainda a excelente parceria entre o Governo de Cabo Verde e as Nações Unidas, particularmente, o Escritório Conjunto.

No acto da entrega das cartas credenciais ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, o novo Representante do Escritório Conjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), sublinhou que o programa das três agências está completamente alinhado com as prioridades do Governo.

“Falamos sobre as prioridades do país. Estou muito feliz por ver que o Programa de País que temos com o país, e que emana dos programas das três agências, está completamente alinhado com as prioridades do Governo. Transmiti ao ministro o nosso compromisso em continuar a apoiar o país no reforço das suas capacidades visando o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e no cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estou muito impressionado por ver que o Governo de Cabo Verde tem uma visão muito clara em relação ao futuro do país”, disse David Matern.

Os novos eixos prioritários do novo Programa Comum do País, alinhado com as prioridades do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde (PEDS II), com o Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a Agenda 2030 das Nações Unidas e com os Planos Estratégicos e Programas das agências almejam desenvolver o capital humano por meio da educação, saúde e protecção infantil e acelerar o progresso rumo ao crescimento económico inclusivo, sustentável e diversificado.

Também fazem parte dos eixos prioritários do novo Programa Comum do País a eliminação da pobreza extrema, promover ecossistemas e biodiversidade sustentáveis e fortalecer a resiliência climática. Apoiar a governação económica, o financiamento do desenvolvimento, os direitos humanos e a justiça.

David Matern, que possui um longo percurso profissional nas Nações Unidas, assume a liderança do Escritório Conjunto por um período de três anos.