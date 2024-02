Insulina de acção rápida em falta nas fármacias de todo o país

A Emprofac, empresa responsável pela importação e distribuição de medicamentos, informou hoje que a falta de insulina no mercado nacional se deve a dificuldade na produção e abastecimento por parte dos fabricantes, mas que prevê receber uma nova encomenda nos próximos dias e que a mesma será distribuída às farmácias de todo o país.

A informação foi avançada através de um comunicado de imprensa no qual a empresa diz que fabricantes internacionais como Sanofi e Novo Nordisk produtoras de insulina para o mercado mundial, estão a enfrentar dificuldades na produção e abastecimento deste fármaco.

Contudo, a empresa garante que dispõe de outras insulinas de acção lenta e assegura que esforços estão sendo feitos para abastecer o mercado nacional, ainda em Abril.

“Os fornecedores estão com um Lead Time superior a 6seis meses para repor Insulina, mas a Emprofac já formulou um conjunto de encomendas junto de vários fornecedores para tão logo repor os stocks”, consta no comunicado.

Entretanto, a Emprofac afirmou que está em articulação com as entidades de Saúde para análise da melhor forma de resolução desta situação de indisponibilidade do fármaco e recorda que Cabo Verde depende unicamente de distribuidores internacionais para a sua aquisição.

“Uma pequena quantidade de insulina recebida recentemente foi comunicada e disponibilizada a todas as farmácias e Serviço Público. Uma nova encomenda deve chegar nos próximos dias, e tão logo quanto possível será distribuída” lê-se.