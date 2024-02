Cabo Verde terá 40 postos de abastecimento de viaturas eléctricas - Alexandre Monteiro

Segundo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, o país terá quarenta postos de infra-estruturas públicas para abastecimento de viaturas eléctricas. O anúncio foi feito em declarações aos jornalistas à margem do Workshop Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde, promovido pelo ProMEC (Projeto de Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde).

Alexandre Monteiro disse que este projecto de postos para abastecimento de viaturas eléctricas irá arrancar ainda este ano.

"Quando falamos de uma rede pública e nacional, com o programa ProMEC que vai financiar a instalação de 40 postos de infra-estruturas públicas de recarga em todas as ilhas do país, e esse processo está em curso, que nós chamamos a rede nacional de recarga pública", frisa.

Alexandre Monteiro, afirmou que o ProMEC tem um projecto-piloto para apoiar a implementação de 7 viaturas colectivas de passageiros.

"Esse projeto-piloto, no fundo, nessa fase inicial, abrange 7 autocarros: quatro de transporte colectivo de passageiros e, três para transporte escolar. E quando falamos de piloto, o objectivo é a massificação a todos os transportes colectivos de passageiros. Estamos atentos e a avaliar também a evolução da situação para incrementar os investimentos, de acordo com aquilo que está estabelecido no nosso plano do programa de mobilidade eléctrica", explica.

O Workshop Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde tem como objectivos aumentar a confiança de empresas e instituições nos veículos eléctricos e na tecnologia associada, bem como também sensibilizar as instituições públicas e privadas para a aquisição de veículos eléctricos.

O primeiro workshop sobre a mobilidade eléctrica, esta direccionado aos stakeholders, público e privado.