Operação “Rapa Tudo”: Tribunal manda libertar arguidos que se encontravam em prisão preventiva

​O tribunal da Praia mandou libertar os arguidos detidos por suspeita de roubo agravado, detenção de armas de fogo, tráfico de droga, além de homicídio na sua forma tentada, no caso conhecido por operação “Rapa Tudo”.

“Por ter excedido o prazo de prisão preventiva aplicada aos arguidos, que torna ilegal as suas detenções (…) ordeno a imediata libertação dos mesmos que ficam, entretanto, sujeitos aos deveres processuais de arguido”, lê-se no despacho do juiz Alcides Gomes Andrade ao qual a Inforpress teve acesso.

Segundo uma fonte judicial, estes mesmos arguidos haviam sido libertados pelo juiz do Primeiro Juízo Crime, Antero Tavares, na segunda-feira, dia 10 de Abril, com a justificativa de erros processuais, nomeadamente falta de audição prévia e por ter expirado o prazo de prisão preventiva.

Entretanto os mesmos voltaram a ser detidos pela Polícia Judiciária, no mesmo dia, para serem, de novo, apresentados ao juiz, tendo sido estes, de novo, postos em liberdade pelo Terceiro Juízo Crime dos Tribunal da Comarca da Praia.

Esta operação foi desencadeada em Junho de 2022 quando a Polícia Judiciária realizou buscas em várias residências e localidades da cidade da Praia, que culminaram na apreensão de vários objectos e na detenção de oito indivíduos, suspeitos de vários tipos de crimes.

A operação “Rapa Tudo” se procedeu em cumprimento de mandados de busca, revistas, apreensões e detenções em várias residências e localidades da cidade da Praia, nomeadamente nas zonas de Tira Chapéu, Palmarejo, Alto da Glória, Safende, Achada Eugénio Lima, Várzea, Achada Santo António, Ribeirão Chiqueiro e São Pedro.

Foram apreendidos electrodomésticos, roupas, sapatos, materiais supostamente utilizados para roubos, produtos receptados, balanças de precisão, documentos de identificação, telemóveis, mobiliários, objectos de valor como jóias, relógios, além de seis viaturas.

Ainda no âmbito da operação, desencadeada em parceria com a Polícia Nacional e as Forças Armadas de Cabo Verde, foram detidas 14 pessoas por estarem envolvidas em vários tipos de crimes, designadamente de roubos agravados, detenção de armas de fogo, tráfico de droga, além de homicídio na sua forma tentada.