Submarino português Arpão atraca Porto do Mindelo no âmbito da iniciativa Mar Aberto’2023

O submarino português Arpão estará em Cabo Verde atracado no Porto Grande, em São Vicente, de 14 a 18 do corrente, no âmbito da Iniciativa Mar Aberto 2023, numa missão que se estenderá até ao início de Agosto.

Em uma nota de imprensa, a Embaixada de Portugal, na Cidade da Praia, explica que o submarino Arpão largou no dia 04 deste mês, da Base Naval de Lisboa, nesta missão 120 dias, na qual irá percorrer mais de 13.000 milhas, realizar cerca de 2.500 horas de navegação e visitar dois continentes e cinco países.

Cabo Verde, Brasil, África do Sul, Angola e Marrocos, são os países que recebem a visita do Arpão, “para o estreitamento das relações de cooperação militar e diplomáticas entre Portugal e cada um dos países visitados, com especial enfoque nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”.

A efeméride deste ano, que tradicionalmente se celebra a 10 de Junho, realizará na África do Sul e contará com a presença do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

“O NRP Arpão será o primeiro submarino português a realizar uma missão deste tipo, sendo também a primeira vez que um submarino português cruza a linha do Equador, tendo para isso posto à prova a capacidade logística operacional da Marinha”, escreve a comunicação da embaixada lusitana.

O Arpão, esclarece a missiva, chegará ao Porto Grande, Mindelo, em 14 de Abril, onde permanecerá até 18 de abril, para efeitos de escala técnica e logística, período durante o qual receberá a visita de alunos da Escola do Mar e da Universidade Técnica do Atlântico, para além de altas entidades, civis e militares, de Cabo Verde.

Comandado pelo capitão-de-fragata Taveira Pinto, o submarino Arpão tem uma guarnição de 35 militares e tem reservado o dia 15 do corrente para uma visita dos órgãos de comunicação social.