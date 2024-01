Ministra da saúde defende participação de todas as organizações na questão saúde

A ministra da Saúde defendeu, hoje, que para se atingir “saúde para todos” é necessário o engajamento de todas as organizações nas questões relativas ao sector. Filomena Gonçalves reitera o esforço do Governo na melhoria do acesso e acessibilidade, na redução da lista de espera e na qualidade dos serviços e cuidados de saúde.

Por ocasião do Dia Mundial da Saúde, celebrado este ano sob um lema “Saúde para Todos”, a ministra da Saúde, no seu discurso de abertura do seminário “Saúde em todas as Políticas”, considerou oportuno reconhecer o papel dos Estados e das diversas organizações que contribuem de forma directa e decisiva face aos inúmeros desafios do sector da saúde.

“Garantir a cobertura universal pressupõe, fornecer aos indivíduos, famílias e comunidades, serviços de saúde de qualidade, independentemente da sua condição socioeconómica. Atingir este objectivo requer, entre outros, políticas adequadas, profissionais qualificados e de fornecer às populações informações adequadas, (…). Mas os ganhos na saúde só podem ser permanentes, se ao lado do direito houver o dever de colaboração com o sistema. Neste contexto, a participação de cada indivíduo, família e comunidade tornam-se indispensáveis”, defendeu.

Filomena Gonçalves sublinhou que o nível de desenvolvimento alcançado por Cabo Verde é resultado de investimentos em políticas públicas em todos os sectores e que o sector da saúde é reconhecido por “toda a sociedade”, como um sector que muito contribuiu e contribui para o desenvolvimento.

A governante apontou vários “casos de sucessos” no sector da saúde em Cabo verde, nomeadamente, a redução substancial da mortalidade materno-infantil, a redução da morbimortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, graças à melhoria do saneamento básico, o acesso à água potável e à educação da população, o aumento das infraestruturas e tecnologias de saúde, e o aumento e qualificação dos recursos humanos da saúde.

Filomena Gonçalves defendeu ainda que o direito à saúde conduz de forma incondicional para a garantia dos princípios e valores do serviço nacional da saúde, como a humanização, a integralidade na atenção, a equidade e o acesso equitativo.

“Neste sentido, apostas importantes na melhoria do acesso e acessibilidade, na redução da lista de espera e na qualidade dos serviços e cuidados têm vindo a ser feitas, de forma contínua. Assinalar uma efeméride, como o caso, o dia mundial da saúde, que este ano o ato central está sendo realizado no dia 11, devido ao dia 7, que coincidiu com a semana santa, marca um momento de reflexão das principais intervenções levadas a cabo, mas também do que podemos, Governo, líderes, profissionais, indivíduos, fazer em conjunto, para melhorar a nossa capacidade de intervenção”.

Este ano, segundo a ministra da Saúde, o tema específico escolhido pelo país, “Saúde em todas as políticas”, objectiva acções articuladas, contínuas e que vá ao encontro dos problemas das comunidades.

“Foi muito adequado, pois, é um dos principais meios para se atingir a saúde para todos. A saúde em todas as políticas pressupõe a integração da saúde em todas as políticas públicas, mas também remete para a participação de todas as organizações na questão saúde”, reiterou.

O Dia Mundial da Saúde é celebrado todos os anos, a 7 de Abril, que marca também o aniversário da fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), e a cada ano, é celebrado sob um lema que tenha que ver com uma preocupação específica de saúde pública.

Além de centrar-se na jornada para alcançar “Saúde para Todos”, que é o lema deste ano, a OMS celebra também, o seu 75o aniversário, sob o lema “75 anos melhorando a saúde pública”.