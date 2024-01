Governo do MpD abandonou os jovens- PAICV

O Governo do MpD abandonou os jovens cabo-verdianos, forçando-os a bater com a porta devido à escassez de oportunidades. Afirmação foi feita pelo deputado do PAICV, Fidel de Pina, esta manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Fidel de Pina disse que os jovens cabo-verdianos são sistematicamente votados à orfandade.

“Hoje, há mais desemprego, há mais emigração, há mais emprego precário, há mais desigualdades e sobra a falta de esperança no país e neles próprios. Muitos deles formados através do investimento público e especializado, mas que não conseguem entrar no mercado laboral. E, a quem quer sair não basta dizer “fiquem”, “não nos abandonem”. Quando foi este Governo do MpD que abandonou os jovens cabo-verdianos, forçando-os a bater com a porta devido à escassez de oportunidades. É inadiável criar emprego com direitos”, reivindicou o parlamentar do PAICV.

Fidel de Pina frisa que a nível da juventude a situação é caótica.

"A juventude é claramente um parente pobre e é a razão pela qual temos tido jovens a abandonar o país em massa. Temos precariedade laboral, temos desemprego, os jovens não conseguem adquirir uma habitação, os jovens não conseguem empreender. Portanto, a nível da juventude, a situação é caótica", explica.

Fildel de Pina termina dizendo que amanhã o PAICV quer saber, junto do ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, o que o governo tem em mira para melhorar a situação grave da juventude cabo-verdiana.