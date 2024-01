Desporto, factor de valores, inclusão social e desenvolvimento no horizonte 2030 – MpD

O MpD defende que o governo deve definir o desporto como factor de valores, inclusão social e desenvolvimento no horizonte 2030. Esta posição foi manifestada pelo Deputado Alberto Mello, hoje de manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Alberto Mello disse que o grau de desenvolvimento de um país mede-se pela qualidade do seu desporto “não pelas vezes que ganha, mas pelos valores do desporto que podem ser transmitidos aos cidadãos. Com visão e espírito de missão criamos o Instituto do Desporto e da Juventude. É possível, sim, criar riqueza com o Desporto, não só pelos eventos desportivos, mas também pela competição desportiva. Cabo Verde tem se projectado, nos últimos anos, em grandes palcos nacionais e internacionais a nível do Desporto”, avançou.

O deputado do MpD frisou igualmente que a juventude cabo-verdiana não é um parente pobre do governo, dando como prova a realização dos jogos escolares.

"É só ver neste momento o reinício de um dos maiores feitos que nós devemos sempre enaltecer e dar continuidade: os jogos escolares. A competição começa na base, depois de vários anos sem ter esses tipos de competição. [...] Foi um dos grandes ganhos neste momento. É um projeto a continuar. Isto mostra claramente a vontade do governo em querer massificar a prática do desporto em Cabo Verde", justifica.

A primeira sessão ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã, dia 14 de abril, e decorre até sexta-feira.