​Habitação social entre as principais reivindicações dos habitantes do Planalto Leste

A recuperação de casas degradadas afigura-se entre as principais reivindicações das comunidades do Planalto Leste, na ilha de Santo Antão, segundo informações avançadas pelas associações comunitárias.

Na localidade de Lagoa, a associação comunitária Luz Viva, através do seu líder, Aristides Morais, informou que a recuperação de casas degradadas continua a ser uma das principais preocupações da população, apesar das intervenções feitas neste domínio, numa parceria com as câmaras municipais do Porto Novo e da Ribeira Grande.

Com vista a minimizar o problema, esta associação está a levar a cabo um programa de recuperação de casas das famílias vulneráveis, segundo o responsável.

Nas zonas de Espadaná, Matinho e Moroços, o porta-voz das populações, Domingos Morais, informou que a degradação das habitações nestes povoados são inquietações dos moradores.

“Os habitantes de Espadaná Matinho e Moroços desejam o apoio da Câmara Municipal do Porto Novo e da Ribeira Grande na reabilitação das suas casas que estão muito degradadas”.

A Associação das Mulheres do Planalto Leste destacou também a reabilitação de habitação nesse planalto está entre as principais preocupações de muitas famílias, que estão preocupadas com o estado das suas casas, informou a líder desta associação, Josefa Sousa.