As novas startup apoiadas pelo governo

Os 25 projectos vencedores da 4ª edição vão beneficiar de um conjunto de apoios para o desenvolvimento das suas ideias, nomeadamente, pré-incubação, capacitação, mentoria, visibilidade e acesso a uma rede exclusiva de contactos a nível nacional e internacional.

Turismo, Fintech, saúde e beleza, social, serviços, e-commerce, energia e ambiente, agricultura e pecuária e educação, são estas as áreas de actuação das 25 startups que vão ter acesso aos apoios proporcionados pela Bolsa Cabo Verde Digital [ver caixa].

A Bolsa Cabo Verde Digital é o primeiro e maior programa de pré-incubação, capacitação e mentoria especialmente desenhado para responder às especificidades da primeira fase da vida de startups tecnológicas. Até o momento, já foram realizadas 3 edições, financiando 150 jovens e 75 Startups, com uma taxa de sobrevivência de 40%.

A selecção dos projectos é feita por uma equipa montada pela Cabo Verde Digital. Primeiro, os projectos passam por uma triagem de elegibilidade dos fundadores ou candidatos com os eleitos a avançarem para a fase de avaliação. A avaliação dos projectos é feita com base em critérios como: alinhamento estratégico; qualidade do produto ou serviço (grau de inovação); capacidade de resposta às necessidades do mercado; a adequação das competências do empresário ou empresários às necessidades do projecto.

Além dos apoios para o desenvolvimento dos seus projectos, os beneficiados com a Bolsa Cabo Verde Digital terão também um subsídio mensal de 60 mil escudos, por projecto (30 mil escudos por empreendedor), durante a execução do programa.

Cabo Verde no Ranking mundial de Ecossistemas de inovação

Após ter entrado pela primeira vez, em 2020, para o ranking de ecossistemas da StartUpBlink, Cabo Verde estava em 2022 na posição 87 a nível mundial, 9ª posição a nível do continente africano e 3ª posição a nível da nossa sub-região (CEDEAO).

Os três primeiros lugares do ranking mundial são ocupados por Estados Unidos, Reino Unido e Israel respectivamente. Quanto aos Países de Língua Oficial Portuguesa: o Brasil ocupa o 24ª lugar, Portugal o 27ª e Cabo Verde o 87ª. Em relação ao continente africano, os três primeiros lugares são ocupados pela África do Sul (48ª a nível global), Quénia (61º a nível global) e Nigéria (63º a nível global), Cabo Verde ocupa a 9ª posição no Continente Africano. Um total de 22 países africanos figuram no ranking Startup Blink.

De acordo com o relatório da StartupBlink [Global Startup Ecosystem Index 2022], a nível de Marketing e Tecnologia de Vendas, Cabo Verde, encontra-se na 51º posição e em 72º a nível de Software e Dados. A Cidade da Praia, subiu 38 posições, ocupando a posição 624º a nível mundial – Lagos, Nigéria, é a única cidade africana o Top100.

________________________________________________________

Plataformas, soluções, aplicativos, estes são os 25 projectos contemplados com a Bolsa Cabo Verde Digital

Visão Oceânica. Experiência virtual de mergulho nos oceanos de Cabo Verde.

Easypay. Permite serem feitos todos os tipos de pagamento a partir do telemóvel.

Psych.on. Prestação de Serviços e assistência psicológica.

Saúde Mental de Cabo Verde. Prestação de cuidados mentais, proporcionando uma experiência de utilização avançada e personalizada, através da inteligência artificial e de grandes dados.

Consultas Online (Txoma Dotor). Assistência médica geral, possibilitando marcação de consultas a domicílio.

Komoda. Conecta a procura e a oferta de serviços TIC, promovendo a empregabilidade.

Xplorá. Permite aos viajantes planear a estadia em Cabo Verde com segurança e comodidade.

Nawork. Uma solução para conectar empreendedores e profissionais independentes, permitindo que eles encontrem e trabalhem em projectos de acordo com as suas habilidades e disponibilidade.

Digitech. Criação de soluções informáticas que contribuem para a resolução de problemas nos diversos sectores de actividade da sociedade.

Sucupira Online. Um e-commerce para digitalização do maior mercado informal de Cabo Verde.

CVX. Possibilita aos vendedores autónomos e pequenas e médias empresas disponibilizarem as ofertas, bem como a gestão do fluxo de venda de forma centralizada e segura.

NhaLixu. Canal de comunicação direta entre a entidade responsável pela recolha de lixo (Câmara Municipal) e a população.

Agricultura Rentável. Transformar parcela agrícola em negócios produtivos e rentáveis aplicando tecnologia de inteligência Artificial.

Soluções Med Cabo Verde. Serviços de saúde para o mercado nacional.

Scola.cv. Permite melhorar a comunicação entre encarregados de educação, escola e alunos.

Hidrogénio Verde. Solução ecológica para o aquecimento global e a poluição atmosférica.

Nha Salon. Agendamento online de prestação de serviços para Salão, Spa e Barbearia.

YA. Circulação de produtos e mercadorias entre vendedores, compradores, prestadores de serviços e portadores de encomendas de pequeno porte.

Djudan Djudou. Aquisição de produtos próximos à data de vencimento, a um preço acessível, reduzindo os desperdícios dos supermercados e possibilitando aos consumidores acesso a produtos a um preço mais acessível.

Tour Virtual Home 3D. Ver casas para arrendamento ou venda, sem ter de deslocar-se pessoalmente.

Animais. Gestão de criação de animais para consumo humano.

Estaciona Fácil. Disponibilidade de vagas em parques de estacionamento, integrando pagamento e retirada online do bilhete.

Solução Solar. Gestão e monitorização, de forma remota e em tempo real, de sistema de bombagem de água elétricos alimentados por painéis solares.

TrashTech. Melhorar a eficiência no processo de recolha de lixo nos municípios.

Nucoode. Ensino digital totalmente online nas diversas áreas da tecnologia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1114 de 5 de Abril de 2023.