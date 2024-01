​Prisão preventiva para indivíduo detido na posse de cocaína

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, detido na quinta-feira, na posse de “algumas doses individuais de cocaína”. O homem, de 43 anos, foi detido em flagrante delito, informou hoje a PJ.

De acordo com uma nota divulgada hoje pela Polícia Judiciária (PJ), no decurso do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, foram apreendidos na residência do suspeito, entre outros elementos com relevância probatória, saquetes para condicionamento de estupefacientes e fragmentos de plásticos com resíduos de cocaína utilizados pelos usuários no consumo de drogas.

O detido, “com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza”, foi apresentado, na sexta-feira, 7 de abril, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoais, tendo-lhe sido aplicado - Prisão Preventiva.