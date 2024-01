​Cabo Verde vai ajudar a Guiné-Bissau a reforçar o seu sistema estatístico

Os institutos nacionais de estatística da Guiné-Bissau e Cabo Verde assinaram esta sexta-feira um acordo de cooperação para reforçar o sistema estatístico guineense.

“Cabo Verde é um país irmão, tem um sistema estatístico mais organizado e mais desenvolvido que a Guiné-Bissau. Há certas operações e atividades estatísticas que Cabo Verde realiza com êxito e vamos aproveitar essa experiência e capitalizá-la”, afirmou o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística (INE) guineense, Roberto Vieira.

Segundo o diretor-geral do INE da Guiné-Bissau, o acordo vai abranger várias áreas estatísticas, nomeadamente o recenseamento geral da população e habitação, contas nacionais, comércio externo e as estatísticas conjunturais essenciais para a tomada de decisões políticas.

“Cabo Verde tem uma larga experiência nestes domínios”, salientou Roberto Vieira.

João de Pina Mendes Cardoso, presidente do INE de Cabo Verde, disse que o acordo hoje assinado é o “início de uma longa caminhada”, que deverá trazer “bons resultados”.

“O INE de Cabo Verde irá fazer tudo para materializar este protocolo de cooperação”, acrescentou.

Uma equipa do INE de Cabo Verde esteve durante a semana em Bissau a trabalhar em conjunto com a homóloga guineense para identificar as áreas de cooperação.