Prisão preventiva para suspeito de maus-tratos, furto e dano contra a própria mãe

O Tribunal da Comarca de São Filipe colocou em prisão preventiva um indivíduo suspeito de crimes de maus-tratos a ascendentes na forma continuada, furto e dano, praticados contra a própria mãe.

Segundo informou o Ministério Público esta quinta-feira, 6, a detenção, fora de flagrante delito, ocorreu no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República daquela Comarca.

Trata-se de um homem de 25 anos de idade, nacionalidade cabo-verdiana, natural da ilha do Fogo.

De acordo com a mesma fonte, efectivada a detenção, submetido ao primeiro interrogatório judicial em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido prisão preventiva.