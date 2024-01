Mortes ligadas ao alcoolismo e suicídio são as maiores preocupações a nível da saúde no Sal

O delegado da Saúde na ilha do Sal, José Rui Moreira, asseverou hoje que o aumento de mortes ligadas ao alcoolismo e ao suicídio em pessoas jovens são as grandes preocupações, actualmente, a nível da saúde local.

“Estamos a ter muitos casos de mortes ligadas ao alcoolismo e suicídio em pessoas jovens, mas também casos de agressões físicas e sexuais. Isso é preocupante”, lamentou, José Rui Moreira, comentando que, estando-se ainda no início do ano, já se registam três casos de suicídio, quando por ano, conforme notou, o número é a volta de quatro suicídios.

José Rui Moreira falava em entrevista à Inforpress, a propósito do Dia Mundial da Saúde, celebrado todos os anos a 07 de Abril, este ano sob o lema “Saúde para Todos”.

Manifestando preocupação face à problemática, a mesma fonte observa que essas situações acabam por desembocar nas estruturas de Saúde, causando transtornos emocionais e psicológicos aos familiares, tornando-se doentes crónicos, engrossando desta feita a demanda a nível da saúde.

Ainda, segundo o médico, outra preocupação prende-se com as mortes por afogamento, sobretudo as ligadas ao mergulho, à pesca através de mergulho, modalidade subaquática, “arriscada”.

“Isso também nos preocupa bastante. Fazem a pesca de mergulho sem cuidado, sem qualquer segurança. O mergulho é uma das coisas extremamente perigosas, mormente feito todos os dias. A pessoa pode intoxicar-se por adição de ozono. É um perigo”, alertou.

“O mergulho não devia ser exercido como profissão. Há muita probabilidade de as pessoas que exercem a actividade se intoxicar. É muita compressão e descompressão, o que provoca problemas, danos à saúde. Como diversão, uma vez ou outra, vá lá (…)”, explicou, o médico em tom de preocupação.

Perante o panorama, José Rui Moreira compreende que não bastam palestras ou campanhas de sensibilização, mas antes um trabalho de comunidade, tendo a família, sobretudo, um papel “muito importante” na educação e orientação dos filhos, particularmente no que respeita ao uso do álcool e outras drogas.

Quanto ao mergulho defende uma maior atenção, “um djunta mó” (união de forças) das autoridades no sentido de informar as pessoas sobre os cuidados a ter, por forma a evitar comportamentos de risco para a saúde.

Estribado no lema deste ano, “Saúde para Todos”, José Rui Moreira concluiu, exortando às pessoas ao autocuidado.

“O mais importante é o comportamento das pessoas, a mudança do estilo de vida com relação a uma alimentação saudável, exercício físico, evitar o stress, e, particularmente, evitar os vícios, nomeadamente do tabaco e outras drogas”, acautelou o médico.

“Mais do que ter uma estrutura sanitária para garantir a saúde às pessoas, melhor é cuidarmos da nossa saúde, para que tenhamos menos necessidade de ir ao médico, sendo certo que há situações que se deve procurar o médico antes de se adoecer”, finalizou.

O Dia Mundial da Saúde, celebrado a 07 de Abril, marca o aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948 e a cada ano se concentra numa preocupação específica de saúde pública.

Além de focar na jornada para alcançar “Saúde para Todos”, o tema deste ano, a OMS celebrará seu 75º aniversário sob o tema 75 anos melhorando a saúde pública.