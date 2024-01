Homem com mais de 70 anos encontrado sem vida na encosta de Serra, ilha do Fogo

O corpo de um homem na casa dos 70 anos foi encontrado hoje, em estado de decomposição, nas encostas de Serra, e foi enterrado de imediato num dos cemitérios da cidade de São Filipe por volta das 15:00.

O comandante regional da Polícia Nacional, Fernando Tavares, avançou à Rádio de Cabo Verde que os familiares informaram a polícia do desaparecimento do indivíduo esta sexta-feira e que na sequência das diligências o corpo foi localizado numa das ribeiras da encosta de Serra, mas que dada a distância o levantamento levou algum tempo.

Elementos da Polícia Nacional acompanhados do corpo de bombeiros municipal de São Filipe levantaram o cadáver depois do meio-dia e o enterro ocorreu por volta das 15:00 horas já que o mesmo encontrava-se em decomposição.

Por hora a Polícia Nacional acredita tratar-se de um acidente já que o indivíduo tinha uma câmara de ar que utilizava para transporte de água e a bengala nas proximidades e não há sinais de violência que apontem para outros cenários.

O homem que respondia pelo nome de José Gonçalves Lopes, conhecido a nível da ilha do Fogo por Josezinho di Rotcha, era criador de gado e residia nas proximidades de Cabeça do Monte, mas passava a maior parte do tempo na encosta da Serra onde tinha os seus animais.

Informações avançadas à Polícia Nacional pelos familiares indicam que o mesmo costumava passar até 12 dias na Serra com os seus animais e depois descia para ver a família por curto período de dois a três dias e regressava de novo à Serra para cuidar dos seus animais.

Aliás, a alcunha de Josezinho di Rotcha deve-se ao facto de passar a maior parte do tempo na encosta da Serra, nas proximidades de Achada Fora até à zona de Tudja.

Informações recolhidas junto de familiares apontam que a vítima teria nascido no ano de 1951, há sensivelmente 72 anos.