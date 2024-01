Dia Mundial da Saúde: Cabo Verde regista “grandes avanços” a nível da saúde apesar de alguns desafios – administrador executivo INSP

O administrador executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Júlio Rodrigues, considerou hoje que Cabo Verde registou “grandes avanços” a nível da saúde apesar de alguns desafios.

Júlio Rodrigues fez essas considerações, em declarações à Inforpress, no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Saúde sob o lema “Saúde para Todos” que visa assegurar que cada pessoa seja saudável e possa levar uma vida plena num mundo pacífico, próspero e sustentável.

“Este ano a OMS deu esse lema “Saúde para Todos”, mas em Cabo Verde adoptou-se um subtema que é “Saúde em todas as políticas”, para observar como a saúde para todos pode ser vista e integrada em todos os sectores governamentais, públicos, privados e a contribuição desses diversos sectores da promoção da saúde para todos”, sublinhou.

Júlio Rodrigues afirmou que houve avanços em muitos sectores da Saúde em Cabo Verde assinalando exemplos concretos a nível da saúde reprodutiva e da mortalidade infantil, que teve progresso significativo, indicando que antes o País registrava por volta de 100 mortalidade por cada 1000 nascidos vivos e que actualmente não chega aos 15.

A mesma fonte avançou igualmente que houve progressos também a nível das doenças infecciosas e infecto-contagiosas e que várias delas hoje, são controladas e muitas em fase de eliminação, além de melhorias a nível dos manuais para responder às doenças crónicas múltiplas.

Apontou também melhorias a nível dos profissionais de saúde, em que houve um aumento significativo do número desses profissionais nos serviços, bem como a nível das especialidades das mesmas, sobretudo da capacidade de respostas.

“O sector de saúde melhorou bastante, mas há muitos desafios ainda. Se vencermos esses desafios podemos afirmar que daqui a alguns anos podemos ter acesso a mais melhorias a nível da Saúde e as pessoas que estão na lista de espera para consultas estariam com menos tempo de espera”, destacando também “melhor humanização” dos profissionais com mais capacidade.

Aquele responsável do INSP sublinhou que há uma busca permanente que permite vencer obstáculos e tornar o sistema cada vez “mais robusto” e as respostas de “maior qualidade”.

O administrador executivo do INSP disse ainda que vão sempre existir desigualdades a nível da saúde por várias razões, ou porque a capacidade de oferta e de resposta não é suficiente ou porque há um número elevado de demanda das pessoas que procuram os serviços de saúde por várias razões, ressalvando que muitas pessoas procuram uma resposta da saúde no tempo que necessitam e nem sempre encontram a resposta na hora certa.

Por isso, neste particular recomendou às pessoas a optarem por um estilo de vida mais saudável sobretudo no que tange, a alimentação, exercícios físicos para que se tenha mais saúde e menos doenças e, com isto, ajudar a melhorar a saúde neste País.

Segundo explicou, este ano vão completar 75 anos da Organização Mundial da Saúde, melhorando a saúde pública, e esta organização exorta os governos a prosseguirem para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados com a saúde, a aumentar do financiamento público para a saúde para se construir sistemas de saúde fortes e assegurar a cobertura universal da saúde.

Para assinalar esta data o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) em parceria com a Organização Mundial da Saúde vai promover um Seminário “Saúde em todas as políticas” para comemorar o Dia Mundial da Saúde, no dia 11 do corrente, no salão de Banquetes do Palácio do Governo. A cerimónia de abertura será presidida pela ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.