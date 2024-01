Luxemburgo financia instalação de painéis solares nas escolas secundárias de Cabo Verde

O Luxemburgo vai financiar a instalação de painéis solares em todas as escolas secundárias do País e nas câmaras municipais que não dispõem desses sistemas, no âmbito do programa de massificação da microprodução nos edifícios públicos.

O anúncio foi feito hoje pelo encarregado de Negócios da Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo em Cabo Verde, Thomas Barbancey, na abertura da 2ª reunião do Comité de Pilotagem do Programa e Transição Energética, que se enquadra no V Programa Indicativo de Cooperação Desenvolvimento-Clima-Energia (2021-2025), celebrado entre Cabo Verde e Luxemburgo.

Segundo Thomas Barbancey estes edifícios públicos foram escolhidos porque dada a sua visibilidade e presença de pessoas no seu dia-a-dia podem ajudar na divulgação dos benefícios das energias renováveis e da eficiência energética.

“Este ano, tal como no passado, iremos também continuar a apoiar os esforços de Cabo Verde para aumentar o armazenamento energético que é uma componente fundamental da transição energética”, disse na reunião de hoje cujo objectivo era definir o plano operacional para 2023.

Por outro lado, indicou que o seu país vai continuar a apoiar a elaboração do conceito técnico para a futura construção de um “pump storage facility” em Santiago, que poderá ser a maior bateria do País, podendo vir a aumentar a contribuição das energias renováveis no mix energético do País.

Thomas Barbancey acrescentou ainda que Luxemburgo vai continuar a fornecer assistência técnica para o lançamento dos concursos para a instalação de dois projectos de bateria em São Vicente e na Boa Vista.

O objectivo do Grão-Ducado do Luxemburgo, com esse apoio, é tornar a electricidade mais sustentável e acessível a todos, pois, considera o encarregado de negócios que sem energia sustentável não se pode pretender contribuir, substancialmente, para a erradicação da pobreza e na luta contra as mudanças climáticas.

Da parte de Cabo Verde, o ministro da Indústria, Comercio e Energia, Alexandre Monteiro salientou que o País tem à frente uma grande caminhada, longa e complexa, pelo que é necessário dotar o sector de “um bom GPS e bons instrumentos de navegação” para se aproximar e chegar com segurança ao destino pretendido.

Neste sentido, o governante agradeceu a parceria e o apoio do Luxemburgo, realçando a sua “excelente” contribuição na edificação desses instrumentos, sobretudo os programas sucessivos de apoio ao sector de energia.

Alexandre Monteiro apontou algumas actividades importantes do programa de transição energética prevista no quadro desta parceria e que na sua perspectiva contribuem para o desenvolvimento de infra-estruturas de armazenagem de energia.

“Refiro-me às relacionadas com a instalação de bateria na Boa Vista e São Vicente, cujo concurso será lançado no mês de Maio e os estudos complementares para construção de um “pump storage facility” em Santiago. São infra-estruturas estratégicas para incrementar a penetração de energias renováveis e ajudar o País a ultrapassar os 50% de penetração de energias renováveis em 2030”, disse.

No que se refere à instalação de painéis solares nas 44 escolas secundárias do País indicou que além de ser um excelente veículo demonstrativo de produção e acesso à energia limpa, também contribui para reduzir o custo de energia na educação.