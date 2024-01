Universidade de Santiago ocupa primeiro lugar no Globethics University Ranking 2022

A Universidade de Santiago (US) classificou-se na primeira posição do Globethics University Ranking 2022, com a pontuação total de 9247.6, anunciou esta terça-feira a instituição de ensino superior.

Este ‘ranking’, que se destina a avaliar as instituições do ensino superior a partir da perspectiva da ética, da sustentabilidade, da integridade e do compromisso com o futuro, foi promovido pela Globethics.net, uma organização não governamental internacional que trabalha para a liderança ética através da integração de compromissos académicos e públicos.

Fundada em 2004 e registada em Genebra, Suíça, como fundação independente, sem fins lucrativos, com uma direcção internacional, e centros afiliados em todo o mundo, a Globethics procura ser inclusiva de diversas sabedorias éticas, culturais, religiosas, filosóficas e humanistas, e ser a ponte entre as diferentes visões do mundo sobre questões éticas.

O Globethics University Ranking 2022 foi lançado sob o lema “Because values matter” (porque os valores importam, em português), tendo contado com a participação de 25 instituições de ensino superior, de 19 países, com destaque para a University of Ghana (com 60.875 estudantes), e UNISA – University of South Africa (com 370 mil estudantes).

E ainda Mount Kenya University (com 52 mil estudantes), Excelsior University – Austrália (com 17.166 estudantes), Universidade de Letónia (com 15 mil estudantes) e Andrews University – Estados Unidos (com 1.579 estudantes).

No documento, a US destacou os benefícios que tal conquista trará ao ensino superior cabo-verdiano, em geral e em particular aos estudantes desta instituição de ensino superior.

Criada em Novembro de 2008, a US é uma instituição privada de ensino superior cabo-verdiana, com sede na Assomada, no município de Santa Catarina, e possui dois campus universitários, sendo os de Bolanha, Assomada (Santa Catarina) e da Praia.