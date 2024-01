SNPCB e FA dizem que comandante dos bombeiros da Praia fez "declarações falsas, infundadas e irresponsáveis"

Em conferência de imprensa conjunta o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) e as Forças Armadas (FA) condenaram as declarações do Comandante dos Bombeiros da Praia que disse que na origem do acidente podem ter estado "fome e cansaço".

Amaro Varela, comandante regional de Santiago Norte do SNPCB e comandante de operações do incêndio na Serra da Malagueta, disse esta quarta-feira que o comandante dos bombeiros municipais da Praia fez declarações "falsas, infundadas e irresponsáveis" ao afirmar que "fome e cansaço terão sido uma das causas do acidente" que vitimou os militares. "Pela posição que o comandante dos bombeiros da Praia tem, não devia fazer declarações daquelas, porque não são verdade", apontou Amaro Varela. "Ele está a tentar por em causa o trabalho feito pelas equipas que estiveram no terreno durante 56 horas ininterruptas". O comandnate regional de Santiago Norte do SNPCB explicou igualmente que os militares foram deslocados "para ir fazer a rendição e o reforço do primeiro contingente que tinha chegado a Figueira das Naus na madrugada de Domingo, chegando ao local às 14h50". Logo à chegada, assegura Amaro Varela, "foi-lhes dado um primeiro lanche constituído por sandes, iogurte e uma sopa", posteriormente, acrescentou o comandante regional, "foi-lhes oferecido o almoço". Após a rendição o primeiro contingente partiu em direcção à Praia, partindo o segundo contingente para a localidade de Ribeira das Pratas "usando o trajecto da Serra da Malagueta onde acabaram por ter o fatídico e grave acidente". Para Amaro Varela o "comandante [dos bombeiros da Praia] foi muito irresponsável e muito imprudente" ao fazer estas declarações. "O segundo contingente não chegou a participar nas operações, porque estavam a caminho de Ribeira das Pratas para darem início à sua missão. Eles não chegaram a fazer o seu trabalho". "Apelo ao comandande dos bombeiros da Praia para ser um homem mais responsável e para respeitar o trabalho feito. Estivemos 56 horas no terreno". Também o Comandante da Guarda Nacional, Casimiro Tavares, classificou o posicionamento do Comandante dos Bombeiros da Praia como "declarações irresponsáveis" e garantiu que "aos militares destacados foram garantidas as condições adequadas de alimentação, pelo que não procede a informação veiculada". Quanto às causas do acidente, Casimiro Tavares assegurou que "serão devidamente averiguadas, e não se devem basear em conjecturas, mas sim em factos que permitam conclusões concretas".

