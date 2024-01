Nascimentos em queda em Cabo Verde há cinco anos

​Os nascimentos em Cabo Verde voltaram a cair em 2021, pelo quinto ano consecutivo, para 7.632, segundo dados compilados hoje pela Lusa a partir de um relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o relatório de Estatísticas Vitais daquele ano, esta tendência de queda no número de nados-vivos em Cabo Verde verifica-se desde 2016 (9.935), mas teve uma queda maior em 2021, face aos 8.944 do ano anterior.

Em consequência dessa queda, de menos 1.312 nascimentos, a taxa de natalidade, correspondente ao número de nascimentos por cada mil habitantes, diminuiu de 16 para 14.

A taxa global de fecundidade, relativa ao número de nados-vivos por cada mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos), também apresenta uma redução nos últimos anos, “em particular desde 2016”, quando era de 70,3, para 51,7 em 2021.

“A idade média da mulher, ao nascimento de um filho (independentemente da ordem de nascimento) em Cabo Verde, tende a aumentar nos últimos anos, passando de 26,1 anos, em 2015, para 27,6 anos, em 2021”, refere o INE.

Do total dos nados-vivos registados no ano de 2021, 6,2% são filhos de pais “em que, pelo menos, um dos progenitores é estrangeiro”, com o INE a estimar que 6,9% dos registos no mesmo ano “foram feitos sem o nome do pai”.

A Boa Vista apresentou em 2021 “a maior proporção” de registos de nados-vivos sem o nome do pai, equivalente a 14,5% do total de nascimentos na ilha.

No relatório de Estatísticas Vitais de 2021, o INE refere ainda que foram registados naquele ano 2.263 casamentos, traduzindo-se num aumento de 749 casamentos em relação a 2020.

“Os dados mostram que as pessoas tendem a casarem-se cada vez mais tarde, independentemente do sexo, e, por conseguinte, observa-se um aumento da idade média ao casamento, a par de uma diminuição na diferença das idades médias dos nubentes. A idade média ao casamento nas mulheres aumentou de 36 anos, em 2020, para 37, em 2021, e nos homens de 40 para 41 anos no mesmo período”, acrescenta o INE.