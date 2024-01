Mortalidade em Cabo Verde aumentou 7,4% em 2021

Cabo Verde contabilizou 3.178 óbitos em 2021, um aumento de 7,4% face ao ano anterior, segundo relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE). Do total dos óbitos registados, 1.688 eram homens (53,1%) e 1.490 mulheres (46,9%), registando-se ainda que mais de metade (61,7%) “são de pessoas com 65 anos ou mais”.

De acordo com a Lusa, os dados são referentes ao relatório de Estatísticas Vitais de 2021. Este aumento de 219 óbitos face a 2020 traduziu-se numa subida da taxa bruta de mortalidade, que passou para 5,6 por cada mil habitantes, contra os anteriores 5,3. Já em 2020, o país tinha registado um aumento de mortalidade, com um total de 2.959 óbitos face aos 2.771 de 2019. O relatório não identifica causas de morte, mas segundo dados do Ministério da Saúde, o país contabiliza 413 óbitos por complicações associadas à covid-19 desde a chegada da doença no arquipélago, em Março de 2020. Ainda segundo o INE, a taxa de mortalidade infantojuvenil, relativa a óbitos de crianças menores de 05 anos por cada mil nados-vivos, apresentou uma diminuição de 2020 para 2021, recuando de 12,7 para 11,9. A taxa de mortalidade infantil, que contabiliza o número de óbitos de menores de um ano por cada 1.000 nascidos vivos, apresentou a mesma tendência, com 10,5 em 2021 face aos 11,3 de 2020.

