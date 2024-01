ERIS suspende funcionamento de dois estabelecimentos hoteleiros no Sal

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) realizou de 13 a 24 de Março, acções de inspecção em 36 estabelecimentos do sector hoteleiro e similares na ilha do Sal que resultaram na suspensão da actividade de dois estabelecimentos.

De acordo com o comunicado na sua página oficial divulgado no dia 3, a ERIS informa que as acções de inspecção foram realizadas em parceria com o Instituto de Turismo de Cabo Verde (ITCV), a Câmara Municipal do Sal (CMS) e a Delegacia de Saúde.

“Assim, foram efectuadas 36 inspecções em estabelecimentos classificados como hoteleiros e similares. Ainda no decorrer das acções inspetivas, houve necessidade de se fazer a suspensão da actividade de 02 estabelecimentos, e ainda a apreensão de produtos em 01 estabelecimento”, informa o comunicado daquela entidade.

Segundo a mesma fonte, as não conformidades registadas durante as acções inspectivas, estavam relacionadas com as condições de higiene de géneros alimentícios, ausência de medidas preventivas de controlo de pragas, arrumação do espaço e manipulação dos alimentos.