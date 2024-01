Apresentação periódica e proibição de contacto com a vítima ao suspeito de VBG

O Tribunal da Comarca de São Filipe, no Fogo, decretou, como medida de coacção a proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades policiais, um indivíduo suspeito de VBG na forma agravada.

Segundo um comunicado do Ministério Público divulgado hoje, a detenção, fora de flagrante delito, ocorreu no âmbito da investigação de um autos de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe.

Trata-se de um homem de nacionalidade cabo-verdiana, empreiteiro de profissão, de 35 anos de idade.

Efectivada a detenção, submetido ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas ao arguido as medidas de coacção de proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades policiais.

O referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça, segundo a mesa fonte.