Morreu mais um militar vítima do acidente com camião das Forças Armadas

Segundo refere a Inforpress o militar morreu durante a noite de domingo. Além desta morte há também a lamentar o falecimento de um técnico do Parque Natural da Serra Malagueta. Gabriel Estevão Tavares, de 35 anos, faleceu no Hospital da Praia depois de sofrer um acidente na sequência do incêndio no perímetro florestal da Serra Malagueta, que continua a lavrar.

“O óbito do monitor ambiental Gabriel Estevão Tavares, também conhecido por Gaby, foi declarado por volta das 23:00 e a ele se juntam oito militares das Forças Armadas segundo a actualização dos dados feito às 23:05, em comunicado emitido pela instituição castrense. “O acidente aconteceu com uma viatura do Exército que se dirigia à Serra Malagueta para prestar ajuda”, confirmou a edilidade santa-catarinense num comunicado publicado na sua rede social ‘facebook’. Gabriel Tavares era funcionário do Ministério da Agricultura e Ambiente, exercendo funções no Parque Natural de Serra Malagueta desde 2007. Gaby era natural e residia em Serra Malagueta, Santa Catarina, tinha 35 anos e deixa uma filha menor de apenas um ano. Às 23:05 desta noite, as Forças Armadas actualizaram para oito o número de militares mortos na sequência do acidente que aconteceu na tarde de hoje, na estrada de Guindon envolvendo um camião da instituição castrense que transportava reforços para ajudar no combate ao incêndio. “Aos familiares e amigos das vítimas, mas também ao Ministério da Agricultura e Ambiente e às Forças Armadas de Cabo Verde, a Câmara Municipal de Santa Catarina apresenta as suas mais sentidas condolências e remete a todas e a todos abraços solidários”, lê-se na mesma publicação. O incêndio que começou na manhã de sábado, em Serra Malagueta, alastrou-se para as zonas de Curral de Asno, Locotano, Pedra Cumprida, Curral Velho, Monte Vermelho, Ponta Txada, Figueira das Naus e Fundura. Para já, o Ministério da Agricultura e Ambiente estima que a área afectada seja por volta de 70 hectares de zonas de altitude de difícil acesso.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.