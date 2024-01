Ministra garante apoio psicológico aos militares sobreviventes

A ministra da Defesa garantiu hoje que todo o apoio psicológico está sendo oferecido, quer a nível do Hospital, quer a nível das Forças Armadas, aos militares sobreviventes do acidente com um camião das Forças Armadas e que custou a vida a oito militares que estavam a ser transportados para prestar auxílio no combate ao incêndio na Serra da Malagueta.

“Em primeiro lugar quero expressar o profundo pesar de imensa tristeza que nós estamos a vivenciar por causa deste acidente, através do qual veio a triste notícia das vidas que perdemos, o que nós lamentamos profundamente. Em segundo lugar para expressar as nossas condolências às famílias e prestar-lhes tudo aquilo que é a nossa solidariedade, dizendo que conseguimos imaginar a dor das famílias e, principalmente, tendo em atenção que esses jovens perderam a vida no cumprimento de uma missão”, manifestou Janine Lélis, após uma visita aos sobreviventes que se encontram internados no Hospital Agotinho Neto. Na mesma ocasião, a governante prestou solidariedade aos sobreviventes e registou que todos já estão fora do perigo. Também lembrou que a partir de hoje, às 00H00 entrou em vigor o luto nacional de dois dias para honrar os militares que perderam a vida. A ministra anunciou ainda que “todo o apoio psicológico está sendo oferecido seja a nível do Hospital, seja a nível das Forças Armadas e também prestar, obviamente, os nossos sentimentos aos companheiros desses militares, às Forças Armadas e a todos aqueles que com eles no dia-a-dia lidavam. É uma tragédia e estamos profundamente tristes”, lamentou. Um acidente com o camião das Forças Armadas que tinha como ocupantes 20 militares e se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta e custou a vida a oito e vários feridos. Na sequência, o primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, anunciou dois dias de luto em memória às vítimas.

