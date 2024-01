Militares que sobreviveram ao acidente estão fora de perigo de vida

Os sobreviventes do acidente que ceifou a vida de oito militares neste domingo, 2, estão estáveis e fora de perigo, segundo avançou hoje o director clínico do Hospital Agostinho Neto, Victor Costa.

Informação avançada à imprensa após uma visita do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e da ministra da Defesa, Janine Lélis, aos sobreviventes que se encontram naquele estabelecimento hospitalar.

Conforme o responsável, foram mobilizados todos os recursos tanto materiais como humanos para receber os pacientes e para que houvesse um cuidado e atenção adequados.

Dos pacientes que chegaram ao HAN, o director clínico informou que após a triagem, dois foram para o bloco operatório devido à situação clínica e os outros ficaram em observação.

“Podemos dizer que dois tiveram alta e neste momento, nós estamos com um total de oito pacientes. Dois no estado pós-operatório que estão estáveis e também temos os restantes seis que estão internados entre o serviço da ortopedia e o serviço da observação do Banco da Urgência de Adulto”, referiu.

Victor Costa assegurou ainda que todos se encontram sob cuidados e que até este momento não há nenhum sinal que ameaça a vida desses acidentados.

Um acidente com o camião das Forças Armadas que tinha como ocupantes 20 militares e se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta e custou a vida a oito e vários feridos.

Na sequência, o primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, anunciou dois dias de luto em memória às vítimas.