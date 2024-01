Fogo em Serra Malagueta está extinto

A Câmara Municipal de Santa Catarina informou esta segunda-feira que o fogo que teve início no sábado em Serra Malagueta está extinto.

“Pese a irreparável tragédia causada pelo incêndio, que se traduziu na morte de cerca de uma dezena de jovens, de que destacamos o óbito do santacatarinense Gabriel Tavares (Gaby), podemos avançar uma boa notícia: o fogo está extinto no Parque Natural de Serra Malagueta”, lê-se no comunicado publicado no Facebook da edilidade.

Segundo escreve a edilidade, foram três dias de intenso combate ao incêndio de grandes proporções, com um considerável corpo operacional de 122 bombeiros, 66 militares, 40 efectivos da Polícia Nacional de Santiago Norte e 24 elementos da Cruz Vermelha.

“Três horas atrás, os bombeiros procediam ao rescaldo na zona de Bongolom, concelho de Tarrafal”, informa.

O fogo teve início por volta das 10h00 do último sábado, 01, na Zona de Cural d’Asno, na localidade de Serra Malagueta, provocado por um homem, entretanto detido, após investigação da PN.