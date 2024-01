Famílias dos militares e do técnico do MAA vão receber pensões do Estado

O Primeiro-ministro preside esta terça-feira, 4, uma reunião do Conselho de Ministros visando decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares e do colaborador do Ministério da Agricultura falecidos em acidentes na sequência do incêndio no perímetro florestal da Serra Malagueta, que continua a lavrar. O Governo também vai apoiar aqueles que praticam agricultura e pecuária e que foram atingidos.

A informação foi hoje avançada à imprensa por Ulisses Correia e Silva durante a sua visita à Serra Malagueta. “Nós vamos amanhã ter um Conselho de Ministros e decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares falecidos, como fizemos relativamente ao acontecimento de Monte Tchota e também do colaborador do Ministério da Agricultura”, disse. O Chefe do Governo endereçou pêsames às famílias enlutadas e palavra de reconhecimento a todo o trabalho realizado. Na altura, desejou melhoras àqueles que estão internados, em situação de recuperação. Conforme assegurou, o Governo vai dar todo o apoio aos familiares daqueles que faleceram, assim como o apoio àqueles que praticam agricultura, a pecuária e que foram atingidos por este incêndio. Questionado sobre a capacidade de adquirir meios de combate a incêndios, Ulisses Correia e Silva frisou que o momento é de muita comoção e de concentração nos familiares daqueles que perderam a vida e nos feridos. “Concentro-me naquilo que tem sido um bom combate, houve acidentes. Esses acidentes são de viação e um de uma pessoa que foi atingida por uma pedra. Vamos ter de não projectar estes acidentes, os acontecimentos relativamente àquilo que é o trabalho que a Protecção Civil fez e está a fazer, os bombeiros, as Forças Armadas no bom combate ao incêndio”, afirmou. De recordar que cerca de 200 operacionais de todas corporações de Bombeiros de Santiago - com excepção de São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago - estão presentes no combate ao incêndio que teve início neste sábado. Os operacionais estão a ser apoiados por militares das Forças Armadas e por dois veículos pesados de combate a incêndios, quatro ligeiros de combate a incêndios e três veículos ambulância. O monitor ambiental Gabriel Estevão Tavares, de 35 anos, sofreu um acidente na sequência do incêndio no perímetro florestal da Serra Malagueta e acabou por falecer na noite de domingo no Hospital Agostinho Neto. A par disso, um acidente com o camião das Forças Armadas que tinha como ocupantes 20 militares e se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta, vapotoi e custou a vida a sete e vários feridos. Na sequência, o primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, anunciou dois dias de luto em memória às vítimas.

